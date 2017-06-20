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Геннадий Орлов: если Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о предстоящем матче сборной России с Португалией на Кубке конфедераций.

"Мы с португальцами совсем недавно играли. Думаю, что с ними будет легче, чем с Мексикой. Если Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс.

Вообще хозяевам обычно благоволят звезды, иногда судьи. Все-таки мы по определению слабее, португальцы техничнее, но думаю, что сыграем вничью", - цитирует Орлова "Чемпионат".

Напомним, что испанская прокуратура обвиняет Криштиану Роналду в неуплате налогов.
Теги: Роналду Орлов Сборная России
Сегодня, 13:54
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№18 Написал: NoRotten (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
юмора

Этот стон у них песней зовется. Такого йуморизда даже в Аншлаг бы не взяли. Вот же болотный цирк! Семейчтво анальных кловунов из Бачкортостана. Следующими выступают эквилибристы-толчконавты. Номер "Сраный Твенте треху отгрузил". Тоже с юмором


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
№17 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 14:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кто ж его в РФ-то за один день арестует? stuck_out_tongue_winking_eye Тут экстрадиция нужна с запросом от Испании, а это весьма долгая процедура. У Гены абсолютно не понятно, когда он юморит, а когда несёт ересь на полном серьёзе.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№16 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:34) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sewer 79
Поросята с мусорками не поняли юмора дяди Гены.

По юмору он давно импотент, только язык ещё работает, к сожалению.
Прекратите публиковать перлы выжившего из ума старца.
Регистрация: 29.10.2010
№15 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
У Гены бак сорвало!!! satisfied И себя позорит и болельщиков в хрен не ставит !!!
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения !!!
Регистрация: 1.06.2017
№14 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: nami-sv
Почему бред идиотов из голубого пула газпрёма должна постоянно слушать страна?

Так не слушай епт, или не дано?

Это вам не дано.Послушать идиота-как прививка от глупости.Вам правда не поможет,иммунитет подорван идиЁтоми...
Регистрация: 9.08.2015
№13 Написал: ачуда (Сегодня, 14:32) #
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Да хоть с ним или без него все равно похороны и к бабке не ходи, а Гена несет паскудненький бред, одним словом питерский мудозвон.
Регистрация: 1.02.2017
№12 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
Почему бред идиотов из голубого пула газпрёма должна постоянно слушать страна?Что курят или нюхают эти говорливые болельщики Зенытика?Ну реально ведь 90 % идиотов.

Да ладно тебе, в этот раз ГСО молодец, неплохо пошутил и все по делу сказал


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№11 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
SHIGA,
smile Остальные 10% с надеждой поправится.
Регистрация: 9.08.2015
№10 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:25) #
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Поросята с мусорками не поняли юмора дяди Гены.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№9 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:24) #
  • +1
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А вдоль дороги мертвые с косами стоять.И тишина.
Регистрация: 26.08.2010
№8 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:18) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Гена как был маразматиком, так и остался...
Регистрация: 23.11.2009
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 14:15) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гена уже залудил с утра
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 14:14) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Если он успеет обратиться к врачу, то перестанет нести чушь и позориться, но думаю этому не бывать!!! Как же я рад то, что этот убогий старый пердун комментирую только свою помойку!!!


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№5 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 14:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Опять у Генки бред..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:08) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: nami-sv
Почему бред идиотов из голубого пула газпрёма должна постоянно слушать страна?

Так не слушай епт, или не дано?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: vit (Сегодня, 14:07) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
конченный муDкак... молловцЫ вступитесь за дедушку...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:06) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
вылез двуличный представитель зенита

Цитата: nami-sv
90 % идиотов.

куда дел оставшиеся 10%?


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:04) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Почему бред идиотов из голубого пула газпрёма должна постоянно слушать страна?Что курят или нюхают эти говорливые болельщики Зенытика?Ну реально ведь 90 % идиотов.
Регистрация: 9.08.2015
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