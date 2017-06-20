Руководство "Милана" решило возобновить переговоры с Джанлуиджи Доннаруммой

"Милан" проведет новые переговоры о продлении контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.Руководство "россонери" не теряет надежд удержать 18-летнего стража ворот, контракт которого истекает следующим летом.