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Руководство "Милана" решило возобновить переговоры с Джанлуиджи Доннаруммой

"Милан" проведет новые переговоры о продлении контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Руководство "россонери" не теряет надежд удержать 18-летнего стража ворот, контракт которого истекает следующим летом.
Теги: Доннарумма Милан
Сегодня, 18:37
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