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Владимир Кудряшов: команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани
Нобель Арустамян сообщил, что Тарас Бурлак может вернуться в "Локомотив"
Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что защитник "Рубина" Тарас Бурлак может вернуться в "Локомотив".
"По моей инсайдерской информации, Бурлак может перейти в "Локомотив". Он там уже играл, но это не мешает переходу. Сложные переговоры", - цитирует Арустамяна "Спорт FM".
"По моей инсайдерской информации, Бурлак может перейти в "Локомотив". Он там уже играл, но это не мешает переходу. Сложные переговоры", - цитирует Арустамяна "Спорт FM".
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