Опрос:

Новости партнеров

Нобель Арустамян сообщил, что Тарас Бурлак может вернуться в "Локомотив"

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что защитник "Рубина" Тарас Бурлак может вернуться в "Локомотив".

"По моей инсайдерской информации, Бурлак может перейти в "Локомотив". Он там уже играл, но это не мешает переходу. Сложные переговоры", - цитирует Арустамяна "Спорт FM".
Теги: Арустамян Бурлак Рубин Локомотив Трансферы
Сегодня, 20:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.