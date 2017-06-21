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Хуан Куадрадо может перебраться в "Милан"

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо может стать игроком "Милана", сообщает Football Italia.

Колумбийца в составе хочет видеть сам наставник красно-черных Винченцо Монтелла.
Теги: Куадрадо Ювентус Милан Трансферы
Сегодня, 07:14
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