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Данни: в сборной России есть выдающиеся игроки: Смолов, Глушаков, Головин

Бывший полузащитник "Зенита" Данни выскахал мнение о соотношении сил в предстоящем матче сборных России и Португалии.

"Российские футболисты испытывают громадное давление, потому что они играют дома. Но поверьте, это очень сплоченная команда, которая хорошо умеет и атаковать, и обороняться.

В сборной России есть выдающиеся игроки, такие как брутальный, очень сильный форвард Смолов, полузащитник Глушаков, юный Головин, нападающий Полоз. Все они очень талантливы. По сути, это новая, более молодая команда, в которой Черчесов изменил менталитет футболистов и укрепил их характер", - передает слова Данни "Sportbox".
Теги: Данни Сборная России Сборная Португалии
Сегодня, 15:13
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№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 15:40) #
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online

насчет Головина Мигель конечно загнул smile


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:24) #
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понятное дело, ведь они не зенитовцы
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:24) #
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Мигель, если перечисленные тобой выдающиеся игроки, то ты - сын божий!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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