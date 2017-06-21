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Данни: в сборной России есть выдающиеся игроки: Смолов, Глушаков, Головин
Бывший полузащитник "Зенита" Данни выскахал мнение о соотношении сил в предстоящем матче сборных России и Португалии.
"Российские футболисты испытывают громадное давление, потому что они играют дома. Но поверьте, это очень сплоченная команда, которая хорошо умеет и атаковать, и обороняться.
В сборной России есть выдающиеся игроки, такие как брутальный, очень сильный форвард Смолов, полузащитник Глушаков, юный Головин, нападающий Полоз. Все они очень талантливы. По сути, это новая, более молодая команда, в которой Черчесов изменил менталитет футболистов и укрепил их характер", - передает слова Данни "Sportbox".
"Российские футболисты испытывают громадное давление, потому что они играют дома. Но поверьте, это очень сплоченная команда, которая хорошо умеет и атаковать, и обороняться.
В сборной России есть выдающиеся игроки, такие как брутальный, очень сильный форвард Смолов, полузащитник Глушаков, юный Головин, нападающий Полоз. Все они очень талантливы. По сути, это новая, более молодая команда, в которой Черчесов изменил менталитет футболистов и укрепил их характер", - передает слова Данни "Sportbox".
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