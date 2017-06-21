"Ювентус" готов продать Куадрадо за 25 млн евро

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в "Севилье", информирует Marca.Трансфер колумбийца может обойтись "красно-белым" в 25 млн евро, которые хочет получить за своего игрока "старая сеньора".В прошлом сезоне Куадрадо забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач в 45 матчах за "Ювентус".