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Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (14)
Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (14)
Игорь Акинфеев проводит 100-й матч за сборную России
Вратарь Игорь Акинфеев попал в стартовый состав сборной России на матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии.
Эта игра стала для 31-летнего Акинфеева 100-й за сборную России.
Эта игра стала для 31-летнего Акинфеева 100-й за сборную России.
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