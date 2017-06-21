Опрос:

Новости партнеров

Игорь Акинфеев проводит 100-й матч за сборную России

Вратарь Игорь Акинфеев попал в стартовый состав сборной России на матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии.

Эта игра стала для 31-летнего Акинфеева 100-й за сборную России.
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 18:15
Напечатать
10
(0)
№10 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: ryzpm999
Цитата: Честный
Цитата: ryzpm999
Проблема конифея давно известна- может вытащить 1-2 неберущихся мяча, потом такую х.. ню пропустить и не одну. Есть в стране голкиперы сильнее.
P.S. по матчу: Кудряшову- то же привет.

Фамилии тех,кто сильнее в студию,пожалуйста?!)

Все фамилии уже давно и в студии, и в эфире или вы, уважаемый, ЧР не смотрите?

Кто Ребров целующий штанги,Джанаев отхвативший от Коста-Рики,Лодыркин?
Лунев ещё не опытен,Медведев тоже.
Такие ошибки абсолютно все клиперы могут допускать и Нойер и Буффон и Кан без ошибок не обходятся и не обходились!
А так всех собак на одного спускать считаю не правильно
Регистрация: 1.06.2017
№9 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 19:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Избиение Младенцев ....процесс идет . А Сборная России ходит пешком по полю .
Регистрация: 18.03.2012
№8 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 19:03) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Честный
Цитата: ryzpm999
Проблема конифея давно известна- может вытащить 1-2 неберущихся мяча, потом такую х.. ню пропустить и не одну. Есть в стране голкиперы сильнее.
P.S. по матчу: Кудряшову- то же привет.

Фамилии тех,кто сильнее в студию,пожалуйста?!)

Все фамилии уже давно и в студии, и в эфире или вы, уважаемый, ЧР не смотрите?
Регистрация: 29.08.2010
№7 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 18:49) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: ryzpm999
Проблема конифея давно известна- может вытащить 1-2 неберущихся мяча, потом такую х.. ню пропустить и не одну. Есть в стране голкиперы сильнее.
P.S. по матчу: Кудряшову- то же привет.

Фамилии тех,кто сильнее в студию,пожалуйста?!)
Регистрация: 1.06.2017
№6 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 18:49) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
ryzpm999,
К примеру ребров...
Регистрация: 30.10.2011
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
КриРо первым поздравил
Регистрация: 20.07.2009
№4 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 18:27) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Проблема конифея давно известна- может вытащить 1-2 неберущихся мяча, потом такую х.. ню пропустить и не одну. Есть в стране голкиперы сильнее.
P.S. по матчу: Кудряшову- то же привет.
Регистрация: 29.08.2010
№3 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 18:25) #
  • -3
  •  (7)
online

С игорём Сухоряна!


--------------------
Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№2 Написал: splin Москва (Сегодня, 18:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
с первым голом и его ошибка
Регистрация: 26.01.2010
№1 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 18:17) #
  • -3
  •  (11)
online

оперативно,нужная новость,молодцы!Ну что с очередным антирекордом и новым ляпом Сухоряна ...


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.