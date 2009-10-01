СПАЛ хочет арендовать у "Зенита" Эрнани

Новичок Серии А СПАЛ проявляет интерес к полузащитнику "Зенита" Эрнани, передает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.Итальянская команда хочет взять в аренду 23-летнего бразильца. Сообщается, что спортивный директор СПАЛа Давиде Ваньяти уже общался с агентом Эрнани.