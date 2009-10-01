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СПАЛ хочет арендовать у "Зенита" Эрнани

Новичок Серии А СПАЛ проявляет интерес к полузащитнику "Зенита" Эрнани, передает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Итальянская команда хочет взять в аренду 23-летнего бразильца. Сообщается, что спортивный директор СПАЛа Давиде Ваньяти уже общался с агентом Эрнани.
Теги: Зенит Эрнани
Сегодня, 08:27
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№6 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 10:23) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Один из самых бесполезных и бездарных бразил в чемпе!
Регистрация: 1.06.2017
№5 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 09:38) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Спал-это Спалетти,что ли? smirk
Регистрация: 14.02.2007
№4 Написал: Scoter дом (Сегодня, 09:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
можно даже доплатить чтобы взяли
Регистрация: 26.09.2006
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 09:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кокорина не хотят в подарок?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 09:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да берите


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 08:41) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Я сначала думал, что в названии новости так фамилию Спалетти сократили =)
Регистрация: 23.03.2016
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