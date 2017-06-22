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Мексиканец Карлос Сальседо не сыграет против сборной России

Защитник сборной Мексики Карлос Сальседо не сможет сыграть в матче Кубка конфедераций против сборной России, передает Miseleccion.

Сообщается, что футболист получил повреждение ключицы во встрече с Новой Зеландией (2:1).
Теги: Сборная Мексики
Сегодня, 08:59
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