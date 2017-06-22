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Эктор Морено может пропустить матч против сборной России

Защитник сборной Мексики Эктор Морено может не принять участия в матче Кубка конфедераций с Россией 24 июня, передает "Газета.ru".

Сообщается, что во встрече второго тура с Новой Зеландией (2:1) Морено получил мышечную травму.
Теги: Сборная Мексики
Сегодня, 09:53
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