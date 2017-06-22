"Локомотив" разрешил болельщикам забрать кресла со стадиона в Черкизово

"Локомотив" разрешил владельцам клубных абонементов на прошлый сезон забрать кресло с домашней арены."Это лето в Черкизово особенно жаркое, вовсю кипит ремонт: меняем кресла, красим стены, устанавливаем новые табло.Предлагаем владельцам абонементов прошлого сезона забрать старое кресло со стадиона! Некоторые сиденья прослужили нам верой и правдой почти 15 лет, со дня открытия стадиона!Начинаем выдавать кресла в абонементном центре прямо сейчас. Несколько счастливчиков получат их из рук особенного гостя!" - сообщается в Инстагараме "Локо".