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"Локомотив" разрешил болельщикам забрать кресла со стадиона в Черкизово

"Локомотив" разрешил владельцам клубных абонементов на прошлый сезон забрать кресло с домашней арены.

"Это лето в Черкизово особенно жаркое, вовсю кипит ремонт: меняем кресла, красим стены, устанавливаем новые табло.

Предлагаем владельцам абонементов прошлого сезона забрать старое кресло со стадиона! Некоторые сиденья прослужили нам верой и правдой почти 15 лет, со дня открытия стадиона!

Начинаем выдавать кресла в абонементном центре прямо сейчас. Несколько счастливчиков получат их из рук особенного гостя!" - сообщается в Инстагараме "Локо".
Теги: Локомотив
Сегодня, 09:58
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5
(2)
№5 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 10:42) #
  • +1
  •  (1)
online

Молодцы, остальные можно отдать для какого нибудь стадиончика в парке)
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 10:34) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Кубань»
Интересная инициатива.
Регистрация: 25.06.2009
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:31) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ФКСМ_1922,
И что тут смешного?)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:03) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 10:01) #
  • +2
  •  (2)

нормал! на балконе поставят и будут кайф ловить....
Регистрация: 26.04.2017
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