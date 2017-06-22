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Виталий Мутко: с Мексикой предстоит важнейший матч, он будет для нас как финал

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался относительно предстоящего матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.

"Сборная Мексики по уровню схожа с португальцами. Это команда, обладающая звездными игроками, очень мобильная и быстрая сборная, с отлаженными командными действиями.

Этот соперник далеко не подарок, и нам предстоит важнейший матч, он будет для нашей сборной как финал. Если наша команда будет играть так, как во втором тайме матча с португальцами, то шансы у нас появятся.

Надеюсь, что наши ребята порадуют болельщиков, которые хотят результата. Они это понимают. Хавьер Эрнандес – нападающий очень высокого уровня, который может решить любую задачу в одиночку.

Если говорить о Португалии - это сейчас выдающаяся команда, действующий чемпион Европы, она сделала неплохую заявку на победу в Кубке конфедераций. Это серьезный претендент и на призовые места чемпионата мира.

У них сложилась очень сбалансированная команда, поэтому кого-то выделить сложно. Достаточно сказать, что у них играет лучший футболист мира – Криштиану Роналду.

Вдвойне приятно, что на фоне действующего чемпиона Европы наша сборная провела матч на высочайшем уровне, особенно второй тайм. У наших ребят были видны самоотдача, желание. Они показали, что могут играть, комбинировать. Конечно, где-то не хватает исполнительского мастерства, хладнокровия, опыта, но это все придет", - передает слова Мутко
ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 14:23
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№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
.вот этот "последний бой" уже достал..

играйте в футбол...а мы всё редуты оборонительные ставим....играть надо, а не обороняться..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:36) #
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Виталик! О какой игре во втором тайме ты ведешь речь, если за весь матч не было ни одного удара в створ ворот. Раньше учились играть без мяча, а сейчас играют без ворот.
Хорошо бы было,чтобы матч с Мексикой стал и для тебя финальным аккордом.Конечной станцией.
Регистрация: 26.08.2010
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