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Семшов и Чанов останутся в тренерском штабе тульского "Арсенала"

Гендиректор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов сообщил, что Игорь Семшов и Вячеслав Чанов продолжат работу в тренерском штабе "канониров" под руководством Миодрага Божовича. Божович начнёт работу с "Арсеналом" на австрийском сборе, который стартует 24 июня.

"Я понимаю болельщиков: как кому-то кажется, мы немного затянули с объявлением нового главного тренера. Но, поверьте, это непростая работа. Большую работу мы провели для того, чтобы подписать этот тренерский штаб.

В команде останутся Семшов и Чанов, полностью сохраняются административный и медицинский штабы, и ещё с Божовичем будут работать два помощника", — сказал он в интервью клубному телевидению.
Теги: Семшов Чанов
Сегодня, 17:38
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