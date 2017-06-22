СМИ: "Рома" согласилась продать Костаса Маноласа в "Зенит"

"Рома" готова отпустить защитника Костаса Маноласа в "Зенит" только за 30 миллионов евро, утверждает Sky Sport Italia.Сообщается, что зарплата 26-летнего футболиста в петербургском клубе составит четыре миллиона евро.Манолас перешёл в "Рому" из "Олимпиакоса" летом 2014 года. В составе римского клуба защитник в общей сложности провёл 131 матч.