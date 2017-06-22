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СМИ: "Рома" согласилась продать Костаса Маноласа в "Зенит"

"Рома" готова отпустить защитника Костаса Маноласа в "Зенит" только за 30 миллионов евро, утверждает Sky Sport Italia.

Сообщается, что зарплата 26-летнего футболиста в петербургском клубе составит четыре миллиона евро.

Манолас перешёл в "Рому" из "Олимпиакоса" летом 2014 года. В составе римского клуба защитник в общей сложности провёл 131 матч.
Теги: Манолас Рома Зенит Трансферы
Сегодня, 18:23
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№8 Написал: Батька (Сегодня, 18:50) #
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online

Цитата: len_obl_kirishi
sweat_smile
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
развели по жиже болотных,30 млн евро за защитника грека smile

Нужно было сделать как ваши кучу Г*на купить на эту же сумму

За эти деньги Спартак купил Промеса , Фернандо и Зе Луиша !!!
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Сегодня, 18:46) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
sweat_smile
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
развели по жиже болотных,30 млн евро за защитника грека smile

Нужно было сделать как ваши кучу Г*на купить на эту же сумму
Регистрация: 21.06.2017
№6 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 18:43) #
  • -4
  •  (6)
online

развели по жиже болотных,30 млн евро за защитника грека smile


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:42) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Слава всевышнему, взялись за оборону....
Регистрация: 15.12.2013
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:41) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Оч хорошо. Пусть в защиту берут кого угодно.
Они вон прыгали, что Ивановича на личку в 5 евролямов взяли.
Уже чемпионские шарфики надевали.
Главное чтоб в нападении бегали Дзю, Коко и Поло.
А там пусть хоть 20 Рамосов наберут.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:32) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
а Зеня о нападении думает? забивать то вообще некому или Манчини думает научить играть Дзюбу и Кокорина?

Поздно уже учить если не научили
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 18:30) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ибру возьмут. :)

А Дзюбу если шлифануть - может и выйдет толк... талант то есть... А если еще и Кокошу распинает Манчини - так вообще супер..
Регистрация: 2.04.2013
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 18:25) #
  • -3
  •  (5)

а Зеня о нападении думает? забивать то вообще некому или Манчини думает научить играть Дзюбу и Кокорина?
Регистрация: 8.01.2017
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