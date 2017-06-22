Адам Уна может продолжить карьеру в "Зените"

Полузащитник "Бордо" Адам Уна может стать игроком "Зенита", сообщает СalcioNapoli24."Зенит" готов заплатить за 20-летнего француза 15 миллионов евро. Также футболистом интересуются "Наполи" и "Рома", которые готовы заплатить за игрока 12 миллионов евро.Предполагается, что зарплата Уна увеличится вдвое после перехода в российский клуб.