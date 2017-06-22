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Адам Уна может продолжить карьеру в "Зените"
Полузащитник "Бордо" Адам Уна может стать игроком "Зенита", сообщает СalcioNapoli24.
"Зенит" готов заплатить за 20-летнего француза 15 миллионов евро. Также футболистом интересуются "Наполи" и "Рома", которые готовы заплатить за игрока 12 миллионов евро.
Предполагается, что зарплата Уна увеличится вдвое после перехода в российский клуб.
"Зенит" готов заплатить за 20-летнего француза 15 миллионов евро. Также футболистом интересуются "Наполи" и "Рома", которые готовы заплатить за игрока 12 миллионов евро.
Предполагается, что зарплата Уна увеличится вдвое после перехода в российский клуб.
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