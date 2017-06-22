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Адам Уна может продолжить карьеру в "Зените"

Полузащитник "Бордо" Адам Уна может стать игроком "Зенита", сообщает СalcioNapoli24.

"Зенит" готов заплатить за 20-летнего француза 15 миллионов евро. Также футболистом интересуются "Наполи" и "Рома", которые готовы заплатить за игрока 12 миллионов евро.

Предполагается, что зарплата Уна увеличится вдвое после перехода в российский клуб.
Теги: Зенит Бордо Трансферы
Сегодня, 20:14
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24
(4)
№24 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 21:58) #
  • +1
  •  (1)
online

Главное в этом тексте слово предполагается blush


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
№23 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Lord_Vik
Играем белыми, да бомжы? smiley
Белыми начинаем и выигрываем.
Регистрация: 12.11.2007
№22 Написал: Phil Москва (Сегодня, 21:21) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
А может и не продолжить ..
Регистрация: 5.06.2017
№21 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 21:20) #
  • +2
  •  (8)
online

Цитата: MIG
свиней распирает что ли от потенциальных трансферов Зенита?
ладно бы адекватно высказывались, аргументировано что-то вещали, обсуждали игровые качества! но..
..все ветки засраны самыми тупыми представителями хлева
привет, придурки! joy

Их не только распирает,но колбасит и плющет...
Регистрация: 24.11.2016
№20 Написал: anonymous (Сегодня, 21:19) #
  • +4
  •  (10)
online

Цитата: MIG
свиней распирает что ли от потенциальных трансферов Зенита?
ладно бы адекватно высказывались, аргументировано что-то вещали, обсуждали игровые качества! но..
..все ветки засраны самыми тупыми представителями хлева
привет, придурки! joy

вот кстати, как не прискорбно, только у свиней неадекваты в большинстве... у других клубов единицы
Регистрация: 8.01.2017
№19 Написал: MIG Piter (Сегодня, 21:09) #
  • +6
  •  (14)

свиней распирает что ли от потенциальных трансферов Зенита?
ладно бы адекватно высказывались, аргументировано что-то вещали, обсуждали игровые качества! но..
..все ветки засраны самыми тупыми представителями хлева
привет, придурки! joy


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№18 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:07) #
  • -6
  •  (10)
online

Цитата: Colambous
Это по хохляцки

знакомое слово услышал салоед....

anonymous
у Спартака нет лозунгов:В наших цветах нет черного,а у зенита есть,вы не хозяева своему слову,вы глорье питерское,которое переобувается на лету


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:05) #
  • -5
  •  (11)
online

Пойдут негроиды обязательно. Манчини без таких не может. Или придется гуталином обрисовать Кокорина
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 21:02) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: ооо Наш Спартак Москва
гамно

Это по хохляцки...Здесь российский сайт.
Регистрация: 24.11.2016
№15 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
что тут спорить,если вы практически вляпались

вы своё бы гов.но разгребли, да...
Регистрация: 24.09.2013
№14 Написал: anonymous (Сегодня, 21:00) #
  • +5
  •  (7)
online

Цитата: ооо Наш Спартак Москва
Цитата: anonymous
и не поспоришь

Спартак колониальное гамно

согласен
Регистрация: 8.01.2017
№13 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 20:56) #
  • -8
  •  (8)
online

Цитата: anonymous
и не поспоришь

что тут спорить,если вы практически вляпались в колониальное алжирское гамно


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№12 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 20:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Француз с паспортом Алжира,это же так типично для них.
Регистрация: 15.06.2016
№11 Написал: anonymous (Сегодня, 20:55) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: ооо Наш Спартак Москва
чернота алжирская

и не поспоришь с беложопыми свиными неграми smiley
Регистрация: 8.01.2017
№10 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 20:51) #
  • -7
  •  (7)
online

чернота алжирская


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№9 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 20:49) #
  • +8
  •  (8)
online

Нормальный...Самедов по сравнению с ним негр.
Регистрация: 24.11.2016
№8 Написал: Ditrih (Сегодня, 20:48) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
кого только в Зенит не сватают на этом жёлтом сайте...
Регистрация: 1.06.2014
№7 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 20:38) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
чувствую я чёрный

мыться пробовал?
Регистрация: 27.08.2008
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 20:34) #
  • +5
  •  (11)
online

Цитата: Lord_Vik
Эрнани, Уна.
Играем белыми, да бомжы? smiley

ну Зени до свиней далеко, команда черножопых пичинёнов laughing даже дубль чёрным делаете
Регистрация: 8.01.2017
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:29) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Эрнани, Уна.
Играем белыми, да бомжы? smiley
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:29) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
4 звезды,
нетрал,


Алжир!
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 20:28) #
  • -2
  •  (4)
online

его перед переходом отбелят, хотя нет индеец
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:23) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: нетрал
чувствую я чёрный, как головешка

laughing
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 20:19) #
  • -2
  •  (8)
online

чувствую я, он чёрный, как головешка ....одно имя чего стоит....
Регистрация: 26.04.2017
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