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Алексис Санчес забил 400-й гол в истории Кубка конфедераций

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес забил 400-й гол в истории Кубка конфедерации.

Это произошло на восьмой минуте матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с Германией.
Теги: Санчес Сборная Чили Сборная Германии
Сегодня, 22:03
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