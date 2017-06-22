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Алексис Санчес получил награду BUD AF Man of the Match

Чилийский нападающий Алексис Санчес признан лучшим игроком матча 2-го тура группы B Кубка конфедераций Германия — Чили (1:1).

Алексис Санчес стал автором гола в составе чилийской команды.
Теги: Санчес Сборная Чили Сборная Германии
Вчера, 23:22
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