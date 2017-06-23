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Геннадий Орлов: Полоз нам не нужен, Кокорин абсолютно не хуже
Телекомментатор Геннадий Орлов высказался относительно возможного перехода нападающего "Ростова" Дмитрия Полоза в "Зенит".
"Думаю, что он нам не нужен, поскольку Кокорин абсолютно не хуже. Я в Сашу до сих пор верю. И все тренеры, с которыми общаюсь, считают, что Кокорин очень способный.
Просто ему поменяли вектор и сделали обслуживающим игроком, а ему надо быть забивным. Кокорин и Шатов были в сборной, и кто сейчас лучше них играет?" - цитирует Орлова "Советский спорт".
"Думаю, что он нам не нужен, поскольку Кокорин абсолютно не хуже. Я в Сашу до сих пор верю. И все тренеры, с которыми общаюсь, считают, что Кокорин очень способный.
Просто ему поменяли вектор и сделали обслуживающим игроком, а ему надо быть забивным. Кокорин и Шатов были в сборной, и кто сейчас лучше них играет?" - цитирует Орлова "Советский спорт".
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