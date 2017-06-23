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Геннадий Орлов: Полоз нам не нужен, Кокорин абсолютно не хуже

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался относительно возможного перехода нападающего "Ростова" Дмитрия Полоза в "Зенит".

"Думаю, что он нам не нужен, поскольку Кокорин абсолютно не хуже. Я в Сашу до сих пор верю. И все тренеры, с которыми общаюсь, считают, что Кокорин очень способный.

Просто ему поменяли вектор и сделали обслуживающим игроком, а ему надо быть забивным. Кокорин и Шатов были в сборной, и кто сейчас лучше них играет?" - цитирует Орлова "Советский спорт".
Теги: Орлов Зенит Полоз Кокорин
Сегодня, 08:45
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№6 Написал: Maks Москва (Сегодня, 09:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну это бред, Полоз трудяга, по объему работы на поле я бы не стал его сравнивать с туристом Кокориным, если он не хуже почему не в сборной?


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Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:14) #
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Правильно. Полоза лучше в Спартак!
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 09:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
ну насчет шатова не спорю,а кокошу вечно перспективного на лавку надо сажать,хоть делом займется
Регистрация: 21.07.2011
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:00) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Не хуже - значит лучше? Или просто не хуже? По статистике хуже, как минимум. Только, насколько я понимаю, Полоз же не чистый нап, а атакующий из глубины, чаще в подыгрыше, почему не Дзюба тогда занимает место Кокорина?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: XERX - (Сегодня, 08:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 23.05.2009
№1 Написал: Долго (Сегодня, 08:52) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
smile


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
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