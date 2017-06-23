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"Ростов" взял в аренду спартаковца Александра Зуева

Полузащитник "Спартака" Александр Зуев перешел в "Ростов". 20-летний хавбек был отдан в аренду до конца сезона, информирует официальный сайт донского клуба.

Напомним, с марте 2017-го года Зуев выступал в аренде в "Крылья Советов".
Теги: Ростов Зуев Трансферы
Сегодня, 12:22
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(1)
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 12:35) #
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online

ну вот, Ростов снова стал мясным,ростовские глоры которые поливали грязью Спартак этого не переживут smile


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Долго (Сегодня, 12:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Странно. А кто у нас играть будет?


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:30) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ничего страшного, попользуются и вернут. Ростов - не Калыма.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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