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Роман Зобнин: все по плану (видео)

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин опубликовал видео восстановления после травмы, полученной в контрольном матче за сборную России против Венгрии (3:0). Напомним, срок реабилитации игрока составит около шести месяцев.

"Все по плану", - подписал Зобнин видео в Инстаграме.

ВИДЕО - здесь
Теги: Зобнин Спартак
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