Роман Зобнин: все по плану (видео)

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин опубликовал видео восстановления после травмы, полученной в контрольном матче за сборную России против Венгрии (3:0). Напомним, срок реабилитации игрока составит около шести месяцев."Все по плану", - подписал Зобнин видео в Инстаграме.