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Максим Канунников может быть дисквалифицирован, если перейдет в "Спартак"

Полузащитник Максим Канунников может получить дисквалификацию, если сменит клуб этим летом, передает "Бизнес Online".

Ранее сообщалось, что "Спартак" близок к заключению с футболистом 3-летнего контракта.

По информации издания, в соглашении Канунникова с "Рубином" прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро, но также есть пункт, согласно которому футболист должен был сообщить о своем желании уйти до конца предыдущего сезона.

Утверждается, что 25-летний игрок может быть наказан дисквалификацией на один-два месяца. Кроме того, "Рубин" хочет сохранить Канунникова.
Теги: Спартак Трансферы Канунников
Сегодня, 11:56
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(2)
№5 Написал: akbarsrubin (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Миша Люберцы,
чёт ты звезду поймал!!!!забыл где был 2 сезона назад........................
.........
Регистрация: 19.06.2017
№4 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:16) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он Спартаку был не нужен и за бесплатно. Очередной вброс из области - бла- бла - бла. У нас любой игрок, в Спартака 2, на голову сильнее этого бездаря . Трёп - завершился . Канунников -уровень из 10 той команды и ниже . Или до кучи к бомжам, там всех собирают...
Регистрация: 10.01.2014
№3 Написал: Кулик (Сегодня, 12:59) #
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Да отдать его болотным - им как раз третьего к Древоголовому и Ко-ко-коше не хватает для комплекта


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Болото за Мексику!
Регистрация: 24.06.2017
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:16) #
  • -3
  •  (13)
online

ипаный ресурс взялся за работу
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 12:03) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну 1-2 мес норм, чемпионат еще не начнется


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
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