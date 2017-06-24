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Сомбреро или шапка-ушанка? Текила или водка? Мексика или Россия в полуфинале Кубка Конфедераций-2017?
Сборная России в Казани сыграет со сборной Мексики в третьем матче группового этапа Кубка Конфедераций. Нам для выхода в полуфинал нужна только победа, соперников устроит и ничья. Rusfootball.info предвкушает открытую игру и множество забитых мячей.
Наступила любимая пора российских футбольных болельщиков - играть в русскую народную игру, считая шансы нашей сборной перед заключительным матчем группового турнира у сборной России. Сегодня команда Станислава Черчесова попытается обыграть сборную Мексики. Практически любой другой исход (ничья нас устроит только в случае победы сборной Новой Зеландии над португальцами) оставляет нас за бортом турнира ещё на групповой стадии. Это, впрочем, не такой уж и редкий исход противостояния нашей национальной команды с собственными комплексами - в последний раз в плэй офф крупного турнира выходили ещё в 2008-ом, на памятном для всего российского футбола чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии.
Мексиканцы перед очной ставкой вполне в себе уверены. "Мы верим в наши сильные качества, хотя и понимаем, что будет непросто. Все факты указывают на то, что мы фавориты. Мы даже не допускаем мыслей о поражении в матче с Россией", - это слова опытного полузащитника сборной Мексики Андреса Гуардадо, сыгравшего уже далеко за сотню матчей за национальную команду (наш лидер по этому показателю в нынешней команде - Игорь Акинфеев - пробил сотню в предыдущем матче с португальцами). Сильное заявление (мы его проверим, конечно), и, во многом, оно не лишено смысла. У мексиканцев есть богатый опыт преодоления групповой стадии крупных турниров. Стоит сказать, что только лишь на последних семи чемпионатах мира, в которых "зелёные" принимали участие, они каждый раз выходили в плэй офф. Когда мы в последний раз выходили из группы на чемпионате мира? Молодые болельщики не знают, а старые, может быть, уже и не вспомнят. Дело было в 1986-ом году, дело происходило... в Мексике. Сборная тогда ещё СССР выйдя из группы с первого места, уступила в первом раунде на вылет сборной Бельгии.
Главного тренера сборной России, конечно, не преминули спросить о высказывании Гуардадо на предматчевой пресс-конференции. Черчесов ответил в своём, немного высокомерном стиле: "Буду рад видеть старого знакомого. Оба матча с "Динамо" против Гуардадо мы у ПСВ выиграли. Футболисты сами читают такое, и я не думаю, что этот момент будет важен". Станислава Саламовича не критикует сейчас только ленивый и Виталий Мутко, и предстоящий матч станет главной проверкой на способности держать удар. "Наши ожидания", - как говорил розовощёкий классик, не чуждый сборной России, - "наши проблемы", но даже сейчас, когда от этой команды вроде бы ничего никто уже не ожидает, поражение может быть воспринято с куда большим ехидством и долей троллинга, чем настоящей горечью. А быть клоуном на виду у всех у мужчин с Кавказа не в чести и куда хуже, чем просто поражение с высоко поднятой головой.
В составе сборной Мексики есть один футболист, который знает, что это такое - побеждать на Кубке Конфедераций. Рафаэль Маркес выигрывал со своей сборной этот турнир в 1999-ом году. В те годы он проводился раз в два года и не обязательно в стране-хозяйке предстоящего чемпионата мира. В конце 20-го века чемпионы континентов прилетели в Мексику. Хозяева, не заметив трудностей со стороны сборных Египта, Саудовской Аравии и Боливии, вышли из группового этапа, где в полуфинале забили "золотой гол" сборной США в первом овертайме, а в финале в отчаянной перестрелке оказались сильнее сборной Бразилии с её звёздным на ту пору составом. 20-летнему защитнику Маркесу, отыгравшему на том турнире все пять матчей в основном составе, вручили золотую медаль. Сейчас он же, только уже 38-летний, пытается повторить то достижение.
Центральный защитник вышел на поле во втором матче играть против Новой Зеландии, когда главный тренер Хуан Карлос Осорио попытался по максимуму ротировать состав. В матче против сборной России нам всё же стоит ориентироваться на первую встречу мексиканцев против сборной Португалии. Скорее всего, будет использована схема 4-3-3, где стоит опасаться отдохнувших Эрнандеса и Велы, уже заработавших баллы за результативность на этом турнире. Перальта может выйти со скамейки и усилить и так достаточно резвую атаку, а Дос Сантос знает, как из глубины направить её, куда надо.
Нашей команде стоит искать счастье, в свою очередь, также впереди. И дело не только в том, что нам нужна исключительно победа, а, следовательно, и голы. Для начала и в створ попасть тоже дело (в предыдущей игре с португальцами вот не удалось). У наших гостей из Северной Америки есть проблемы с обороной. В двух прошедших матчах на этом турнире пропущены три мяча, в том числе от Новой Зеландии. Черчесову не надо мудрить и принимать решения по типу Шишкина в опорной зоне, а стоит довериться схеме, использованной в первом матче с новозеландцами. Прямо сейчас не помешал бы Денисов, но из-за упрямства главного тренера опорниками будет связка Глушаков-Головин, а третий угол треугольника в центре поля будет развёрнут вперёд. Кто сообразит с ними на троих - Ерохин, а, может, и Миранчук, которого в основе на этом турнире мы ещё не видели? Кстати, не видели там ещё и Тарасова. Хотя, может быть, это и к лучшему?
В истории современной России наша команда встречалась с мексиканцами всего два раза, и оба уже более двадцати лет назад. Первый матч после развала СССР и непонятного выступления на чемпионате Европы под статусом "сборная СНГ" российская команда проводила именно со сборной Мексики. 16 августа 1992 года, благодаря голам Карпина и Попова во втором тайме, мы оказались сильнее "зелёных" 2-0. Ворота в той игре защищал тогда капитан, а ныне тренер сборной России Станислав Черчесов. Через два года в ещё одном товарищеском матче случился уже разгром 4-1 с хет-триком Бородюка и голом Радченко. Бог любит троицу? Эта поговорка сейчас придётся как никогда кстати.
Казань оказалась самым избалованным на групповом этапе Кубка Конфедераций городом. Именно здесь свой первый матч сыграл Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком по его итогам всё с той же Мексикой. В прошлом туре сюда приехали сыграть, пожалуй, пока что самую качественную игру турнира сборные Германии и Чили, ну а сегодня на стадионе "Казань-Арена" решится судьба сборной России. Пора отложить в сторону сомбреро, налить себе текилы и посмотреть эту игру в 18 часов по московскому времени, как бы она не закончилась. А там, авось, в соседнем матче новозеландцы станцуют хаку и выиграют у португальцев?
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Сборная России - Сборная Мексики. Групповой этап, 3-ий тур.
24-ое июня, суббота. Казань. Стадион «Казань-Арена». 18.00 МСК
Главный судья: Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Дисквалифицированы: - / -
Травмированы/отсутствуют/под вопросом: Зобнин / Морено
Ориентировочные составы команд (версия Rusfootball.info)
Сборная России: Акинфеев - Жирков, Кудряшов, Васин, Джикия, Самедов - Глушаков, Головин, Ерохин - Полоз, Смолов
Сборная Мексики: Очоа - Лайюн, Маркес, Рейес, Сальседо - Гуардадо, Эррера, Дос Сантос - Хименес, Вела, Эрнандес.
Последние матчи: В П - Н В
Статистика личных встреч: 2 (+2=0-0). Голы: 6-1.
Котировки букмекеров: Сборная России – 3.20, ничья – 3.50, Сборная Мексики – 2.34
24-ое июня, суббота. Казань. Стадион «Казань-Арена». 18.00 МСК
Главный судья: Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Дисквалифицированы: - / -
Травмированы/отсутствуют/под вопросом: Зобнин / Морено
Ориентировочные составы команд (версия Rusfootball.info)
Сборная России: Акинфеев - Жирков, Кудряшов, Васин, Джикия, Самедов - Глушаков, Головин, Ерохин - Полоз, Смолов
Сборная Мексики: Очоа - Лайюн, Маркес, Рейес, Сальседо - Гуардадо, Эррера, Дос Сантос - Хименес, Вела, Эрнандес.
Последние матчи: В П - Н В
Статистика личных встреч: 2 (+2=0-0). Голы: 6-1.
Котировки букмекеров: Сборная России – 3.20, ничья – 3.50, Сборная Мексики – 2.34
Наступила любимая пора российских футбольных болельщиков - играть в русскую народную игру, считая шансы нашей сборной перед заключительным матчем группового турнира у сборной России. Сегодня команда Станислава Черчесова попытается обыграть сборную Мексики. Практически любой другой исход (ничья нас устроит только в случае победы сборной Новой Зеландии над португальцами) оставляет нас за бортом турнира ещё на групповой стадии. Это, впрочем, не такой уж и редкий исход противостояния нашей национальной команды с собственными комплексами - в последний раз в плэй офф крупного турнира выходили ещё в 2008-ом, на памятном для всего российского футбола чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии.
Мексиканцы перед очной ставкой вполне в себе уверены. "Мы верим в наши сильные качества, хотя и понимаем, что будет непросто. Все факты указывают на то, что мы фавориты. Мы даже не допускаем мыслей о поражении в матче с Россией", - это слова опытного полузащитника сборной Мексики Андреса Гуардадо, сыгравшего уже далеко за сотню матчей за национальную команду (наш лидер по этому показателю в нынешней команде - Игорь Акинфеев - пробил сотню в предыдущем матче с португальцами). Сильное заявление (мы его проверим, конечно), и, во многом, оно не лишено смысла. У мексиканцев есть богатый опыт преодоления групповой стадии крупных турниров. Стоит сказать, что только лишь на последних семи чемпионатах мира, в которых "зелёные" принимали участие, они каждый раз выходили в плэй офф. Когда мы в последний раз выходили из группы на чемпионате мира? Молодые болельщики не знают, а старые, может быть, уже и не вспомнят. Дело было в 1986-ом году, дело происходило... в Мексике. Сборная тогда ещё СССР выйдя из группы с первого места, уступила в первом раунде на вылет сборной Бельгии.
Черчесов готовится к самому важному матчу в своей карьере на данный момент
Главного тренера сборной России, конечно, не преминули спросить о высказывании Гуардадо на предматчевой пресс-конференции. Черчесов ответил в своём, немного высокомерном стиле: "Буду рад видеть старого знакомого. Оба матча с "Динамо" против Гуардадо мы у ПСВ выиграли. Футболисты сами читают такое, и я не думаю, что этот момент будет важен". Станислава Саламовича не критикует сейчас только ленивый и Виталий Мутко, и предстоящий матч станет главной проверкой на способности держать удар. "Наши ожидания", - как говорил розовощёкий классик, не чуждый сборной России, - "наши проблемы", но даже сейчас, когда от этой команды вроде бы ничего никто уже не ожидает, поражение может быть воспринято с куда большим ехидством и долей троллинга, чем настоящей горечью. А быть клоуном на виду у всех у мужчин с Кавказа не в чести и куда хуже, чем просто поражение с высоко поднятой головой.
В составе сборной Мексики есть один футболист, который знает, что это такое - побеждать на Кубке Конфедераций. Рафаэль Маркес выигрывал со своей сборной этот турнир в 1999-ом году. В те годы он проводился раз в два года и не обязательно в стране-хозяйке предстоящего чемпионата мира. В конце 20-го века чемпионы континентов прилетели в Мексику. Хозяева, не заметив трудностей со стороны сборных Египта, Саудовской Аравии и Боливии, вышли из группового этапа, где в полуфинале забили "золотой гол" сборной США в первом овертайме, а в финале в отчаянной перестрелке оказались сильнее сборной Бразилии с её звёздным на ту пору составом. 20-летнему защитнику Маркесу, отыгравшему на том турнире все пять матчей в основном составе, вручили золотую медаль. Сейчас он же, только уже 38-летний, пытается повторить то достижение.
Центральный защитник вышел на поле во втором матче играть против Новой Зеландии, когда главный тренер Хуан Карлос Осорио попытался по максимуму ротировать состав. В матче против сборной России нам всё же стоит ориентироваться на первую встречу мексиканцев против сборной Португалии. Скорее всего, будет использована схема 4-3-3, где стоит опасаться отдохнувших Эрнандеса и Велы, уже заработавших баллы за результативность на этом турнире. Перальта может выйти со скамейки и усилить и так достаточно резвую атаку, а Дос Сантос знает, как из глубины направить её, куда надо.
Мексика знает толк в атакующем футболе
Нашей команде стоит искать счастье, в свою очередь, также впереди. И дело не только в том, что нам нужна исключительно победа, а, следовательно, и голы. Для начала и в створ попасть тоже дело (в предыдущей игре с португальцами вот не удалось). У наших гостей из Северной Америки есть проблемы с обороной. В двух прошедших матчах на этом турнире пропущены три мяча, в том числе от Новой Зеландии. Черчесову не надо мудрить и принимать решения по типу Шишкина в опорной зоне, а стоит довериться схеме, использованной в первом матче с новозеландцами. Прямо сейчас не помешал бы Денисов, но из-за упрямства главного тренера опорниками будет связка Глушаков-Головин, а третий угол треугольника в центре поля будет развёрнут вперёд. Кто сообразит с ними на троих - Ерохин, а, может, и Миранчук, которого в основе на этом турнире мы ещё не видели? Кстати, не видели там ещё и Тарасова. Хотя, может быть, это и к лучшему?
В истории современной России наша команда встречалась с мексиканцами всего два раза, и оба уже более двадцати лет назад. Первый матч после развала СССР и непонятного выступления на чемпионате Европы под статусом "сборная СНГ" российская команда проводила именно со сборной Мексики. 16 августа 1992 года, благодаря голам Карпина и Попова во втором тайме, мы оказались сильнее "зелёных" 2-0. Ворота в той игре защищал тогда капитан, а ныне тренер сборной России Станислав Черчесов. Через два года в ещё одном товарищеском матче случился уже разгром 4-1 с хет-триком Бородюка и голом Радченко. Бог любит троицу? Эта поговорка сейчас придётся как никогда кстати.
Казань оказалась самым избалованным на групповом этапе Кубка Конфедераций городом. Именно здесь свой первый матч сыграл Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком по его итогам всё с той же Мексикой. В прошлом туре сюда приехали сыграть, пожалуй, пока что самую качественную игру турнира сборные Германии и Чили, ну а сегодня на стадионе "Казань-Арена" решится судьба сборной России. Пора отложить в сторону сомбреро, налить себе текилы и посмотреть эту игру в 18 часов по московскому времени, как бы она не закончилась. А там, авось, в соседнем матче новозеландцы станцуют хаку и выиграют у португальцев?
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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