Сомбреро или шапка-ушанка? Текила или водка? Мексика или Россия в полуфинале Кубка Конфедераций-2017?

Сборная России - Сборная Мексики. Групповой этап, 3-ий тур.

24-ое июня, суббота. Казань. Стадион «Казань-Арена». 18.00 МСК

Главный судья: Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)

Дисквалифицированы: - / -

Травмированы/отсутствуют/под вопросом: Зобнин / Морено

Ориентировочные составы команд (версия Rusfootball.info)

Сборная России: Акинфеев -

Сборная Мексики: Очоа - Лайюн, Маркес, Рейес, Сальседо - Гуардадо, Эррера, Дос Сантос - Хименес, Вела, Эрнандес.

Последние матчи: В П - Н В

Статистика личных встреч: 2 (+2=0-0). Голы: 6-1.

Котировки букмекеров: Сборная России – 3.20, ничья – 3.50, Сборная Мексики – 2.34 Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)- / -Зобнин / МореноАкинфеев - Жирков , Кудряшов, Васин, Джикия, Самедов - Глушаков, Головин, Ерохин - Полоз, СмоловОчоа - Лайюн, Маркес, Рейес, Сальседо - Гуардадо, Эррера, Дос Сантос - Хименес, Вела, Эрнандес.- Н2 (+2=0-0). Голы: 6-1.Сборная России – 3.20, ничья – 3.50, Сборная Мексики – 2.34

Черчесов готовится к самому важному матчу в своей карьере на данный момент

Мексика знает толк в атакующем футболе