"Краснодар" сделал предложение защитнику "Шальке"

Защитник "Шальке" Деннис Аого может перейти в "Краснодар", информирует Bild.Сообщается, что "быки" сделали предложение 30-летнему немцу о контракте с зарплатой в размере 3 миллиона евро в год. Срок контракта Аого с "Шальке" истекает 30 июня.