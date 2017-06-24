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"Краснодар" сделал предложение защитнику "Шальке"

Защитник "Шальке" Деннис Аого может перейти в "Краснодар", информирует Bild.

Сообщается, что "быки" сделали предложение 30-летнему немцу о контракте с зарплатой в размере 3 миллиона евро в год. Срок контракта Аого с "Шальке" истекает 30 июня.
Теги: Краснодар Шальке Трансферы
Сегодня, 12:38
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№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:25) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Судя по фамилии не немец.
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:51) #
  • -3
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Болеет за:
«Факел»
Будет получать больше, чем все игроки Краснодара вместе взятые???


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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