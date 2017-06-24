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Клаудио Браво еще может сыграть на Кубке конфедераций

Вратаря сборной Чили Клаудио Браво, возможно, примет участие в матче Кубка конфедераций против команды Австралии.

Встреча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против сборной Австралии состоится в воскресенье на стадионе "Спартак". Страж ворот "Манчестер Сити" пока не принимал участия в играх турнира.

"Клаудио получил медицинскую помощь и смог тренироваться 2-3 последних дня. Завтра мы решим, кто будет в воротах", - сказал главный тренер чилийцев Антонио Пицци на пресс-конференции.

Р-Спорт
Теги: Сборная Чили
Сегодня, 14:49
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