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Клаудио Браво еще может сыграть на Кубке конфедераций
Вратаря сборной Чили Клаудио Браво, возможно, примет участие в матче Кубка конфедераций против команды Австралии.
Встреча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против сборной Австралии состоится в воскресенье на стадионе "Спартак". Страж ворот "Манчестер Сити" пока не принимал участия в играх турнира.
"Клаудио получил медицинскую помощь и смог тренироваться 2-3 последних дня. Завтра мы решим, кто будет в воротах", - сказал главный тренер чилийцев Антонио Пицци на пресс-конференции.
Р-Спорт
Встреча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против сборной Австралии состоится в воскресенье на стадионе "Спартак". Страж ворот "Манчестер Сити" пока не принимал участия в играх турнира.
"Клаудио получил медицинскую помощь и смог тренироваться 2-3 последних дня. Завтра мы решим, кто будет в воротах", - сказал главный тренер чилийцев Антонио Пицци на пресс-конференции.
Р-Спорт
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