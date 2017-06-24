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Гол мексиканцев был отменен арбитром после просмотра видеоповтора

Гол защитника сборной Мексики Эктора Морено во втором тайме матча Кубка конфедераций — 2017 с командой России был отменён главным арбитром Фахадом Аль-Мирдаси после подсказки от видеопомощников.

На 60-й минуте Морено отправил мяч в ворота сборной России, однако судья остановил игру и попросил видеопомощников пересмотреть эпизод.
Теги: Сборная Мексики Сборная России
Сегодня, 19:30
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№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Толково.Нам нужно обязательно вводить эту систему в чемпионате России,чтобы бомжей и ослов поставить в равные условия с остальными командами.
Регистрация: 9.08.2015
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