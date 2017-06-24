Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:55
Виталий Мутко: руководители "Сочи" взяли мхатовскую паузу, хотя мы просили их этого не делать (3)
Виталий Мутко: руководители "Сочи" взяли мхатовскую паузу, хотя мы просили их этого не делать (3)
12:20
Сомбреро или шапка-ушанка? Текила или водка? Мексика или Россия в полуфинале Кубка Конфедераций-2017? (3)
Сомбреро или шапка-ушанка? Текила или водка? Мексика или Россия в полуфинале Кубка Конфедераций-2017? (3)
11:15
Валерий Карпин: хочется победы над Мексикой, но объективность заставляет предположить ничью (1)
Валерий Карпин: хочется победы над Мексикой, но объективность заставляет предположить ничью (1)
10:26
Лионелю Месси исполнилось 30 лет (2)
Лионелю Месси исполнилось 30 лет (2)
Гол мексиканцев был отменен арбитром после просмотра видеоповтора
Гол защитника сборной Мексики Эктора Морено во втором тайме матча Кубка конфедераций — 2017 с командой России был отменён главным арбитром Фахадом Аль-Мирдаси после подсказки от видеопомощников.
На 60-й минуте Морено отправил мяч в ворота сборной России, однако судья остановил игру и попросил видеопомощников пересмотреть эпизод.
На 60-й минуте Морено отправил мяч в ворота сборной России, однако судья остановил игру и попросил видеопомощников пересмотреть эпизод.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.