Гол мексиканцев был отменен арбитром после просмотра видеоповтора

Гол защитника сборной Мексики Эктора Морено во втором тайме матча Кубка конфедераций — 2017 с командой России был отменён главным арбитром Фахадом Аль-Мирдаси после подсказки от видеопомощников.На 60-й минуте Морено отправил мяч в ворота сборной России, однако судья остановил игру и попросил видеопомощников пересмотреть эпизод.