Денис Глушаков: Ещё у нас всё впереди

Полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о перспективах команды и о том, чего добилась сборная за этот турнир в отношении болельщиков:"Если мы и дальше будем с таким желанием будем играть, то все будет хорошо. Мы будем футбольнее... Отношение болельщиков уже лучше. Еще все у нас впереди"Источник: