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Денис Глушаков: Ещё у нас всё впереди

Полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о перспективах команды и о том, чего добилась сборная за этот турнир в отношении болельщиков:

"Если мы и дальше будем с таким желанием будем играть, то все будет хорошо. Мы будем футбольнее... Отношение болельщиков уже лучше. Еще все у нас впереди"

Источник: Rusfootball.info
Сегодня, 21:16
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13
(1)
№13 Написал: Barmaley (Сегодня, 22:10) #
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  •  (0)
online

Цитата: ilovefootball
Мда, Глушак сегодня был настоящим бревном на поле, в конце матча тупо по полю ходил, даже не бегал.

Он маяк от Карреры получил. Жду на сборах. Пора с кубком завязывать, хоть это и не патриотьично.
Регистрация: 17.04.2017
№12 Написал: metric Питер (Сегодня, 22:06) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
У вас все жопа,клоуны


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Канчельскис: «Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России»
Регистрация: 26.03.2008
№11 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: gya456
Да, в желании биться упрекнуть язык не поворачивается, но должно же быть ещё и мастерство! А вы с португалами ни одного удара в створ и сегодня два в одной атаке - это просто ужасающяя статистика для команды! Деньги неплохие за футбол получаете, а попасть по воротам при сопротивлении хороших команд уже не получается, с условной Томью ещё как нибудь получается, а с серьёзными соперниками, когда времени на обработку мяча и удар соперник не даёт, вы попасть не можете, а это отсутствие мастерства и его за год, увы не набрать...

Всё перечисленное вами доказывает лишь то что весь чемпионат россиии настроен исключительно на прибыль клубов и всех около фубольных лиц,в то время как в других чемпионатах могут и молодёж воспитывать и результата добиваться,а у нас как всегда только ну что вы ожидали ,? мы же играли против тех то тех то....тут сложно что то еще сказать просто обидно перед предидущими поколениями НАСТОЯЩИХ футболистов,все наши сборники и в клубах то выезают лиш за счёт легионеров,отсюда и результат главной команды,если бы кубок конфедирации и чемпионат мира были не у нас мы бы так и не играли,просто не кем, и это надо уже принять как должное.
Регистрация: 3.02.2015
№10 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:01) #
  • -1
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У вас да,а у кого то может быть уже дембель)


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№9 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:00) #
  • -3
  •  (3)
online

в сборную нужно побольше спартаковцев, того же Реброва, Зобнина не хватало, Д.Комбарова надо было хоть во втором тайме вместо Жиркова выпускать
Регистрация: 20.04.2016
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Оптимист, с лицом пельменя. Капитан-проводница у временного чемпиона, тренер которого сейчас счастлив.
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: dengreen симферополь (Сегодня, 21:51) #
  • +1
  •  (1)

"Еще у нас все впереди"...Слышу сие аккурат с 1992 года и как говаривал Г.А.Ярцев-а воз и ныне там.


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болею за российский футбол!!!
Регистрация: 17.01.2011
№6 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 21:46) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Да, в желании биться упрекнуть язык не поворачивается, но должно же быть ещё и мастерство! А вы с португалами ни одного удара в створ и сегодня два в одной атаке - это просто ужасающяя статистика для команды! Деньги неплохие за футбол получаете, а попасть по воротам при сопротивлении хороших команд уже не получается, с условной Томью ещё как нибудь получается, а с серьёзными соперниками, когда времени на обработку мяча и удар соперник не даёт, вы попасть не можете, а это отсутствие мастерства и его за год, увы не набрать...


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009
№5 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Мда, Глушак сегодня был настоящим бревном на поле, в конце матча тупо по полю ходил, даже не бегал.
Регистрация: 18.03.2013
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну да, на свете есть еще так много турниров, которые можно проиграть...
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Мы будем футбольнее...

Все пропало, они еще и дебилы. worried


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 21:27) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Большеротому только потяфкать в угоду Мутко...
Регистрация: 5.04.2016
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (3)
online

Что, еще не один ляп Акинфеева увидим?
Регистрация: 29.08.2016
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