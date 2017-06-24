Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Ерохин: если бы забили, то могли бы победить

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями от проигрыша в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики.

"Должны были выигрывать. Эмоции отрицательные, потому что не реализовали свои моменты. Если бы забили, то могли бы победить. Как известно, не забиваешь ты — забивают тебе. В эпизоде с моим ударом выше ворот хотел забить под перекладину, но не получилось.

Тяжело говорить об удовлетворении от результата, ведь сборная проиграла. Команда в целом прибавила, но без хорошего результата это не имеет значения", - сказал Ерохин.

Rusfootball.info
Теги: Ерохин Сборная России Сборная Мексики
Сегодня, 21:29
Напечатать
8
(0)
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:08) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: spiri
Массимо наванговал.. flushed

лично я хоть и надеялся на выход, но наша сборная что-то вроде фразы "к гадалке не ходи"
вот даже это вью....если бы, да не "бы".если уж он, к сожалению, два почти 100%-х моментов и один потенциально голевой запорол - то чего ожидать?
да Акинфеев.все дела.но там и к защите вопросы огромные.
так и к нападению....вам давали бить и забивать.но в "молоко"
с новой зеландией шансов меньше было, блин


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№7 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 22:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Массимо наванговал.. flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ерохин это дно! Какой мутак пригласил его в сборную и ставит в основу? Одно радует такие игроки переходят в зенит!
После сегодняшней игры своей молчать нужно а он вью раздает


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Увы, при всём уважении к Ерохину, считаю его пока не уровнем сборной, очень часто ошибается и с ударами и с передачами, ну и Бухарик тоже, совсем не нап сборной...В таких играх каждый момент надо стараться реализовать, а у них удары то есть, а посмотрите сколько в створ, ноль с португалией и сегодня по моему два в одном моменте, смолов в штангу и голевой удар и всё! С такой статистикой только новую зеландию и выигрывать, что и произошло, всё закономерно, увы...


--------------------
ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:51) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ты как-то мало переживаешь за свое упущение, а Акинфеев вон как удручен, а виноваты получаете все, вся команда.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:46) #
  • +2
  •  (4)
online

Так чего же ты не забил? Иногда фортуна дает один шанс, и если ты его не использовал, она отворачивается полностью
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: Ditrih (Сегодня, 21:36) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
если бы у бабушки были яй..а...
Регистрация: 1.06.2014
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
если бы не "бы"
и в частности только ты мог раза 3 забить


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.