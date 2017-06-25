СМИ: Адам Уна не хочет играть в "Зените"

Полузащитник "Бордо" Адам Уна отказался переходить в "Зенит".Как сообщает Sky Sport Italia, клубы ранее уже достигли договоренности о трансфере. Отмечается, что футболист хочет играть в Италии.В минувшем сезоне полузащитник провёл 26 матчей в чемпионате Франции, забил три гола и отдал две результативные передачи.