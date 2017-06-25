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СМИ: Адам Уна не хочет играть в "Зените"

Полузащитник "Бордо" Адам Уна отказался переходить в "Зенит".

Как сообщает Sky Sport Italia, клубы ранее уже достигли договоренности о трансфере. Отмечается, что футболист хочет играть в Италии.

В минувшем сезоне полузащитник провёл 26 матчей в чемпионате Франции, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Теги: Бордо Зенит Трансферы
Сегодня, 16:35
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№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 16:42) #
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наверное увидел кокорина с дзюбой
Регистрация: 19.06.2017
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