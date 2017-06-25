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33 639 болельщиков посетили матч Чили - Австралия
На матче Чили-Австралия в рамках Кубка Конфедераций присутствует 33 639 зрителей, сообщает официальный сайт ФИФА.
Матч проходит на стадионе "Спартак", вместимость которого составляет 45 000 зрителей.
Матч проходит на стадионе "Спартак", вместимость которого составляет 45 000 зрителей.
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