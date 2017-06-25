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33 639 болельщиков посетили матч Чили - Австралия

На матче Чили-Австралия в рамках Кубка Конфедераций присутствует 33 639 зрителей, сообщает официальный сайт ФИФА.

Матч проходит на стадионе "Спартак", вместимость которого составляет 45 000 зрителей.
Теги: Сборная Чили Сборная Австралии
Сегодня, 20:09
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