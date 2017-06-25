Открытый футбол на "Открытие Арене". Чилийцы с боем добывают нужную ничью

Кубок Конфедераций



Группа "В", 2 тур



Чили 1-1 Австралия

Сборной Австралии нужно было обыгрывать чилийцев в два мяча, и она сумели навязать серьезную борьбу победителям Копа Америка, однако в итоге все-таки покинула Кубок конфедераций.рассказывает о напряженной и драматичной битве на спартаковской арене.К заключительному туру в группе В на выход в полуфинал претендовали все четыре команды, а раскладов была уйма. Однако анализировать все из них вряд ли есть смысл, так что остановимся только на основных моментах, касавшихся участников отчетного матча.Чилийцы подошли к заключительному поединку с Австралией, имея в активе разность голов "+2", а это означало, что не только ничья, но даже и поражение в один мяч гарантированно выводят "Ла Роху" в -ю Кубка конфедераций. В случае проигрыша в два и более гола триумфаторы Копа Америка попадали в зависимость от исхода параллельной встречи, и лишь разгром лишал чилийскую команду всех шансов на продолжение борьбы.Представителям страны кенгуру было гораздо тяжелее. Австралийцам кровь из носу следовало укладывать соперника на лопатки, причем минимальная виктория устраивала их только в случае победы Камеруна над Германией с нужным счетом. Таким образом, чтобы гарантировать себе билет в стадию плей-офф, подшефным Ангелоса Постекоглу следовало обыгрывать потенциально более сильного противника с разницей, как минимум, в два мяча.Разумеется, глупо было ждать от сборной Чили игры вторым номером даже при сложившихся турнирных раскладах: она просто не очень приспособлена к такому футболу. Потому нет ничего удивительного в том, что "Ла Роха" с ходу завладела солидным территориальным преимуществом и отправилась искать счастья у чужих ворот.И вот уже Варгас навешивает на Видаля, тот мощно бьет с лету, заставляя Райана демонстрировать всю свою реакции, а сам Варгас, немного замешкавшись, упускает возможность добить мяч в сетку.Минуты до 15-й ребятам из страны кенгуру приходилось очень тяжко, и трудно было представить себе, за счет чего они собираются добиваться необходимо результата. Однако постепенно "соккеруз" пришли в себя. В ответ на высокий прессинг чилийцев победители Кубка Азии и сами принялись встречать латиноамериканцев практически около их штрафной. К чему подопечные Пицци, как показались, были не очень готовы. Их активность впереди серьезно сократилось, ибо у "Ла Рохи" появились проблемы с выходом из обороны, а подчас мяч и вовсе переходил под контроль сборной Австралии.Об остроте же долгое время говорить не приходилось. Разве что Алексис Санчес претендовал на пенальти, завалившись в штрафной соперника, однако Джанлука Рокки и сам не узрел там фола, и от видеоасситента получил аналогичную рекомендацию. Надо сказать, что эпизод там был пограничный, что называется, на усмотрения арбитра. Вот они с помощником ничего и не усмотрели.Вместо опасности хватало желтых карточек, которые одну за другой видели перед собой подшефные Постекоглу. Отчаянно сражаясь за каждый мяч, но будучи при этом менее техничными, австралийские футболисты регулярно опаздывали и грубо въезжали в противников.А вот под конец тайма команды неожиданно прорвало.Все началось с классного заброса от Троизи, который вывел Луонго один на один с Браво (первый номер "Ла Рохи" наконец-то полностью восстановился от травмы и тут же вернулся в основу) – Клаудио ногой отразил мощный удар Массимо. Чуть позже Пауло Диас головой направил мяч мимо ворот после подачи с правого фланга.А спустя две минуты свои плоды принес высокий прессинг "соккеруз". Голкипер "Ла Рохи" отдал далеко не самый удобный пас партнеру, того тут же накрыли и отобрали мяч, последовал быстрый выпад Австралии, кто-то из ее игроков вроде бы замешкался на линии штрафной, однако сумел катнуть направо партнеру, который то ли ударил, то ли прострелил, но, так или иначе, мяч покатился к дальней штанге, где абсолютно никто не накрывал Троизи, и Джеймс хладнокровно перебросил бросившегося ему в ноги Браво.И это было еще далеко не все! На 45-й минуте Видаль головой в падении пробил в колено Миллгэну, а к срикошетившему от него мячу едва не поспел Фуэнсалида. В ответной атаке австралийцев Кэхилл (достаточно неожиданно выйдя в старте, Тим провел свой сотый матч в составе национальной команды! Впереди только Марк Шварцер с отметкой "109") скинул мяч свободному Сэйнсбери, который умудрился из убойнейшей позиции направить его в небеса!В раздевалку "соккеруз" уходили, ведя в счете, но в Сочи горели нули, а это означало, что минимальная победа Австралию никак не устраивала.Австралийцы, чувствуя, что сегодня у них есть возможность добиться успеха, сразу же после "антракта" активно пошли вперед. И даже попытались обхитрить соперников, быстро разыграв штрафной и выведя Юрича один на один, но, во-первых, Браво его удар взял, во-вторых, габаритный форвард "соккеруз" пребывал вне игры. А как не попал по мячу Круз, открывшись на великолепную подачу Троизи (на мой взгляд, его вполне можно назвать лучшим в составе обеих команд), боюсь, не сможет объяснить даже сам Робби.И тут сработало то самое набившее оскомину правило "не забиваешь ты…". Ну, вы знаете, о чем я. Один из двух "джокеров", которые Пицци бросил "на стол" в перерыве, таки сыграл. После навеса в штрафную сборной Австралии представители страны кенгуру выиграли воздух, но выбить мяч не сумели, тот прилетел на голову Варгаса, который скинул Родригесу, и Мартин, несмотря на отчаянное противодействие опекуна, сумел пробить с лету. Райан мяч задел, однако от его руки тот все равно отправился в сетку.В параллельной встрече немцы уже вели 2:0, так что теперь "соккеруз" обязаны были забивать дважды.Но для начала они, пребывая в небольшом нокдауне, едва не пропустили еще раз. Санчес на левом фланге ушел от Миллигэна, двигаясь вдоль лицевой, вытянул на себя голкипера и набросил мяч на головой Варгасу, а тот направил его мимо практически пустых ворот в каких-то сантиметрах от правой стойки…Отойдя от шока, подопечные Постекоглу сжали зубы и снова пошли вперед. Могла принести результат и замена австралийского тренера: Макларен, откликнувшись на передачу все того же Троизи, делал все правильно, пробивая в противоход Браво, вот только удар у него получился весьма неточным. Чуть позже Круз, выскочив на свидание с чилийским вратарем, выманил его за пределы штрафной площадки, но отдать пас на партнера не сумел."Соккеруз" сражались до последнего, стараясь добыть, если не путевку в полуфинал, то хотя бы единственную на турнире победу. Однако реальных шансов сделать это у обладателей Кубка Азии больше не было. Тем не менее, я полагаю, что футболистов сборной Австралии и их тренера нужно поблагодарить за выступление на нынешнем Кубке конфедераций и, в частности, за то, что попав в трудное турнирное положение, они подарили нам реальную интригу. С нынешним составом на что-то большее австралийцам рассчитывать было сложно.Ну а для чилийцев, думаю, сегодняшний поединок стал важным уроком, который нужно разобрать накануне полуфинала, где нас ждет очень символичное противостояние: чемпион Южной Америки против победителя первенства Европы.Родригес, 67 - Троизи, 42.Браво, Исла, Хара, П. Диас, Мена, Сильва, Фуэнсалида (Эрнандес, 46), Арангис (Родригес, 46), Видаль, Санчес, Варгас (М. Диас, 82).Райан, Макгован, Сэйнсбари (Райт, 72), Миллигэн, Луонго, Ирвайн, Бехич, Троизи, Кэхилл (Леки, 57), Круз, Юрич (Макларен, 62).Видаль, 57, Эрнандес, 74 - Луонго, 21, Троизи, 30, Кэхилл, 33, Бехич, 45+1