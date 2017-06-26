Ведущие сборные не планируют базироваться в Москве во время ЧМ-2018

Ведущие национальные команды не хотят выбирать Москву в качестве своей базы во время чемпионата мира-2018, передает ESPN.Сообщается, что команды не хотят готовиться к матчам в столице из-за пробок.Отмечается, что среди этих команд находятся сборные Англии и Германии. Англичане остались недовольны трафиком в Москве во время пребывания на Кубке конфедераций-2017, тогда как немцам понравился климат в Сочи и они планируют расположиться на юге России.