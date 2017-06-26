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Ведущие сборные не планируют базироваться в Москве во время ЧМ-2018

Ведущие национальные команды не хотят выбирать Москву в качестве своей базы во время чемпионата мира-2018, передает ESPN.

Сообщается, что команды не хотят готовиться к матчам в столице из-за пробок.

Отмечается, что среди этих команд находятся сборные Англии и Германии. Англичане остались недовольны трафиком в Москве во время пребывания на Кубке конфедераций-2017, тогда как немцам понравился климат в Сочи и они планируют расположиться на юге России.
Вчера, 23:48
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№14 Написал: Phil Москва (Сегодня, 01:43) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: baden69
Москва... как много в этом звуке...

- Для сердца русского слилось. Как много в нём отозвалось!!
Вы об этом?
Регистрация: 5.06.2017
№13 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 01:14) #
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Цитата: Васильчиков В.
Ну , немцы ещё с зимы 41 недолюбливают Москву ....
Зато они любят Крым. Даже заселить его хотели своими.
Регистрация: 12.11.2007
№12 Написал: nuruder NN (Сегодня, 01:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: METRo
База -базой,а на оф игры придётся ехать и по пробкам и ,если что,и на метро! Чем они лучше спартаковцев,которые на игру ЛЧ добирались на метре?

на чм 100% их будут с сопровождением возить. На КК так и было)
Регистрация: 6.03.2013
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:54) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: Lokoflesh
Интеллигенты хреновы, а метрополитен для чего? confused

Московское метро - для садомазохистов

С фига ли, для обычных людей, андеграунщиков.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№10 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:42) #
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Цитата: guns111
Давно англия стала ведущей командой?


Вообще не понимаю их возмущения, им еще отобраться нужно ;)
Регистрация: 29.08.2016
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:41) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: guns111
Давно англия стала ведущей командой?

Всю жизнь, с момента создания футбола...
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:30) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: METRo
Чем они лучше спартаковцев,которые на игру ЛЧ добирались на метре?

Тем что у них есть выбор.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 00:14) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Интеллигенты хреновы, а метрополитен для чего? confused

Московское метро - для садомазохистов
Регистрация: 18.06.2017
№6 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 00:01) #
  • +7
  •  (15)

Ну , немцы ещё с зимы 41 недолюбливают Москву ....
Регистрация: 1.09.2016
№5 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 23:59) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Давно англия стала ведущей командой?


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№4 Написал: baden69 (Вчера, 23:58) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Москва... как много в этом звуке...
Регистрация: 31.08.2010
№3 Написал: METRo Химки (Вчера, 23:56) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
База -базой,а на оф игры придётся ехать и по пробкам и ,если что,и на метро! Чем они лучше спартаковцев,которые на игру ЛЧ добирались на метре?
Регистрация: 9.09.2013
№2 Написал: Zenitcheg Finland (Вчера, 23:55) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Барселона»
"да можете ваще дома сидеть йопта".
Широков ©


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:50) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Интеллигенты хреновы, а метрополитен для чего? confused


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
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