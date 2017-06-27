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Кристиан Нобоа: Бердыев сказал: "Если уже договорился с "Зенитом" - конечно, иди"

Новичок "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал, что в межсезонье его звали и в "Рубин".

– Слышал, что и сейчас, вернувшись в "Рубин", Бердыев снова позвал вас к себе?

– Да, у нас был такой разговор. Но тренер сказал: "Кристиан, "Рубин" сейчас не такой, каким был раньше. Игроков очень много. Смотри сам, что для тебя лучше. Принимай решение, исходя из того, как ты сам чувствуешь ситуацию.

Я же только хочу сказать тебе большое спасибо за два года в "Ростове". Теперь смотри дальше. И если уже разговаривал с "Зенитом" – конечно, иди", - рассказал Нобоа о словах Бердыева.

СЭ
Теги: Зенит Нобоа Рубин Бердыев
Сегодня, 09:03
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№1 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 09:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кули думать,последний контракт ,и сходу-Джек пот !посмотрим заиграет ли без Бердыюшки


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Регистрация: 6.02.2012
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