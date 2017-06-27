Кристиан Нобоа: Бердыев сказал: "Если уже договорился с "Зенитом" - конечно, иди"

Новичок "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал, что в межсезонье его звали и в "Рубин".– Да, у нас был такой разговор. Но тренер сказал: "Кристиан, "Рубин" сейчас не такой, каким был раньше. Игроков очень много. Смотри сам, что для тебя лучше. Принимай решение, исходя из того, как ты сам чувствуешь ситуацию.Я же только хочу сказать тебе большое спасибо за два года в "Ростове". Теперь смотри дальше. И если уже разговаривал с "Зенитом" – конечно, иди", - рассказал Нобоа о словах Бердыева.