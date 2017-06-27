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Ринат Дасаев: Акинфеев сыграл плохо. Может, у него комплекс больших турниров?

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал игру голкипера сборной России Игоря Акинфеева на Кубке конфедераций.

- Конечно, наша команда провалилась. Но не нужно лить на нее грязь. Необходимо спокойно проанализировать выступление сборной.

А если говорить об Акинфееве, то он и в целом на турнире сыграл плохо, и в последнем матче серьезно ошибся. Игорь то выручает, то пропускает необязательные мячи. Стабильности нет, и это волнует.

– Если бы не промах Акинфеева во встрече с мексиканцами, все могло сложиться по-другому?

– Не думаю, что мы смогли бы одержать победу. Нашим футболистам не хватает мастерства, чтобы на равных биться даже с мексиканцами.

– Тем не менее Акинфеев заслуживает критики?

– Зачем его ругать, лучше поддержать. Я же говорю – не стоит лить грязь ни на него, ни на его партнеров.

– На крупных турнирах, в том числе ЧМ-2014, вратарь допускал необъяснимые ошибки. С чем это связано?

– Может быть, комплекс больших турниров. Я же не знаю, что у него в голове, почему так происходило.

– Должен ли Акинфеев оставаться номером один в 2018-м, или пора наигрывать нового голкипера?

– Тут бабка надвое сказала: можно и доверять, а можно кого-то искать. Последнее следует начинать при любом раскладе, ведь время Акинфеева все равно пройдет. Причем уже довольно скоро.

– Кто способен заменить его уже сейчас?

– Пока таких не вижу, — цитирует Дасаева "СЭ".
Теги: Дасаев Акинфеев Сборная России
Сегодня, 09:16
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(1)
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 10:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
нужно действительно устроить проводы из сборной конифею!


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 09:54) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Комментарий действительно ПРОФЕССИОНАЛА во вратарском деле.
Регистрация: 31.07.2015
№1 Написал: casabl (Сегодня, 09:43) #
  • +3
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Акинфеева подводит психология его якобы безальтернативности , как первого номера.Его откровенные ляпы просто смущают и перечеркивают его статус. незаменимости. Это выводы психолога. А то, что якобы "других" нет? Не совсем так.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
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