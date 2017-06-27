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"Челси" готов предложить за Костаса Маноласа на 5 млн больше, чем "Зенит"

"Челси" намерен перехватить защитника "Ромы" Костаса Маноласа, к которому проявляет интерес "Зенит", передает "Газета.ru" со ссылкой на Tribal Football.

Сообщается, что лондонцы предложили "Роме" €40 млн, тогда как предложение "Зенита" составляет €35 млн.
Теги: Челси Зенит Манолас Трансферы
Сегодня, 09:39
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№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
нафига он нужен челси?))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:11) #
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Рома цену набивает.
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 10:02) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Челси об этом знает?
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 10:00) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Газета.сру - говорить не о чем.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:52) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
-1
Регистрация: 22.09.2007
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