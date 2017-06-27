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СМИ: хавбек "Зенита-2" Алексей Евсеев перейдет в "Урал"

Полузащитник "Зенита-2" Алексей Евсеев продолжит карьеру в "Урале", сообщает "Чемпионат".

30 июня у футболиста закончится контракт с петербургским клубом. По окончании соглашения Евсеев на правах свободного агента перейдёт в "Урал", с которым подпишет трёхлетний контракт.
Теги: Зенит-2 Урал Трансферы
Сегодня, 12:58
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№1 Написал: vertel латвия (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
И это правильно. Только и Зенит мог его пробовать. А так, единственный талантливый игрок из молодёжи, уж получше, чем тот же Могилевец, только не раскрученный и не распиаренный, как некоторые молодые игроки. Даже если бы играл вместо Шатова- хуже не было бы. Хорошо бы ему, наконец-то выйти из юношеского образа и заиграть на серьёзном уровне.
Регистрация: 13.11.2009
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