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Хуан Антонио Пицци: мы не будем перестраивать свою игру из-за Роналду

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци высказался относительно предстоящего полуфинала Кубка конфедераций против команды Португалии.

"Будем ли мы перестраивать игру из-за Роналду? Нет. Конечно, мы анализируем игру оппонентов. И вы правы, что против нас выйдет такой сильный футболист, как Роналду.

Наша задача – быть максимально бдительными с ним и быстро выходить в атаку. У Криштиану много сильных сторон, но мы будем придерживаться привычной игры", – цитирует Пицци ТАСС.
Теги: Сборная Чили
Сегодня, 13:50
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№1 Написал: Виталий Шдоров (Сегодня, 14:37) #
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Регистрация: 27.06.2017
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