Мигель Данни может стать игроком пражской "Славии"

Бывший игрок "Зенита" Данни может продолжить карьеру в Чехии, информирует Ceska Televize.Сообщается, что португальцем интересуется пражская "Славия". Чемпион Чехии также интересуется полузащитником "Аугсбурга" Халилом Алтынтопом, а также на просмотре в команде находится экс-футболист "Днепра" Руслан Ротань.