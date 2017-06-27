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Мигель Данни может стать игроком пражской "Славии"

Бывший игрок "Зенита" Данни может продолжить карьеру в Чехии, информирует Ceska Televize.

Сообщается, что португальцем интересуется пражская "Славия". Чемпион Чехии также интересуется полузащитником "Аугсбурга" Халилом Алтынтопом, а также на просмотре в команде находится экс-футболист "Днепра" Руслан Ротань.
Теги: Данни Трансферы
Сегодня, 13:54
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№2 Написал: Виталий Шдоров (Сегодня, 14:37) #
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Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 27.06.2017
№1 Написал: ecnbpmuiwiu (Сегодня, 14:02) #
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Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu
Регистрация: 27.06.2017
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