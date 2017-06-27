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Три российских арбитра получили назначения на матчи квалификационного раунда Лиги Европы

Российские арбитры Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Михаил Вилков назначены на игры первого квалификационного раунда Лиги Европы, информирует "Р-Спорт".

Матчи пройдут в четверг. Левников будет главным арбитром первого матча между боснийским "Железничаром" из Сараево и черногорской "Зетой". Помогать Левникову будут российские лайнсмены Вячеслав Семенов и Рашид Абусуев, резервным арбитром назначен Владимир Москалев.

Вилков рассудит встречу "Ширак" (Армения) — "Горица" (Словения), которая пройдет в Гюмри. Вместе с ним будут работать судьи на линиях Дмитрий Чельцов и Алексей Воронцов, а резервным арбитром будет Владимир Сельдяков.

Матюнин получил назначение на матч между сербской "Младостью" из Лучани и бакинским "Интером". Судьи на линиях — Антон Кобзев и Алексей Лунев, резервный судья — Евгений Турбин.
Сегодня, 14:23
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