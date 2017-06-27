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Арбитр из Аргентины обслужит матч 1/2 финала Кубка конфедераций Германия - Мексика

Аргентинская бригада арбитров во главе с Нестором Питаной обслужит матч 1/2 финала Кубка конфедераций, который проходит в России, между сборными Германии и Мексики, сообщает официальный сайт ФИФА.

Его ассистентами будут Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти, резервным судьей - Джанлука Рокки, видеоассистентами - бразилец Сандро Риччи и итальянец Элентио Ди Либераторе, помощником видеоассистента - португалец Артур Диаш.
Теги: Сборная Германии Сборная Мексики
Вчера, 22:44
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