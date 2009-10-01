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Костас Манолас недоволен, что "Зенит" хочет платить ему зарплату в рублях

У защитника "Ромы" Костаса Маноласа, который в ближайшее время может перейти в "Зенит", есть вопросы к сине-бело-голубым по части зарплаты.

26-летний футболист недоволен, что его доходы будут выплачиваться в рублях, передает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что Манолас обойдется "Зениту" в 35 миллионов евро.
Теги: Манолас Зенит
Сегодня, 11:21
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№31 Написал: петя365 (Сегодня, 13:32) #
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online

Цитата: scorpion 69
хочет тугриками?)))

Хочет !!
И мы хотим, как раньше, - 90 копеек за доллар, независимо от стоимости валюты в мозгу у коммунистов
Вот это по честному
Регистрация: 7.05.2017
№30 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:29) #
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online

А в бомжатне, на Крестовском
Поселился жадный грек.........
Регистрация: 3.03.2007
№29 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ты гля какая *** привередливая оказалась
Регистрация: 7.06.2017
№28 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
а че? хочет тугриками?)))
Регистрация: 3.02.2011
№27 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:10) #
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online

Опоздал на мед осмотр и еще не доволен?

ЗЫ: а как же Челси с 40 лямами. Или Карлос с детства за Зенит мечтал играть, что даже Рома не смогла его убедить перейти в Челси, ведь для них выгоднее за 40 продать.

Цитата: QoshaK
Пусть получает в белорусских рубляХ))

Так меньше получится.
2 рубля ~ 1 $
wink
Регистрация: 26.09.2015
№26 Написал: петя365 (Сегодня, 13:03) #
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online

Цитата: fox771
#вернитефорум !

И мои семнадцать лет, а то пасть порву ))))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№25 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:02) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Ему пока не объяснили, что это в евро.
Регистрация: 14.04.2008
№24 Написал: петя365 (Сегодня, 12:56) #
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online

Цитата: СуперШтангист
На его месте так бы сделал абсолютно любой футболист,

Любой человек, рискнувший поехать в страну, существующую вне международных законов
Регистрация: 7.05.2017
№23 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 12:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
#вернитефорум !


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№22 Написал: RedHeart Липецк (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
и кричать: "Крым - наш"

А чё не наш?
Регистрация: 23.06.2017
№21 Написал: нетрал (Сегодня, 12:47) #
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не кислое начало! может ну его в. п..ду?
Регистрация: 26.04.2017
№20 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 12:44) #
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Болеет за:
«Бавария»
А он что? Хотел получать газовыми балонами? grinning


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№19 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:24) #
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а он хочет получать деньгами
Регистрация: 20.04.2016
№18 Написал: TrustMe (Сегодня, 12:16) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Вроде грек должен знать что такое кризис
Но все равно алчно просит
Нехорошо
Наверное не заиграет


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Настоящий фанат российского прости Господи футбола
Регистрация: 11.12.2009
№17 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:09) #
  • -1
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СуперШтангист
Курс привязанный. Условно, в 60 руб за 1 доллар. Грохнулся рубль до 90 руб за доллар, а он будет получать по курсу за 60.

Не знал, что штангисты такие умные.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№16 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Факел»
А на что он рассчитывал приезжая в Россию? Тут его еще и по-русски разговаривать заставят и кричать: "Крым - наш"


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№15 Написал: Phil Москва (Сегодня, 12:04) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо» М
- Хочешь, мы заплатим золотом! (с) ..
Регистрация: 5.06.2017
№14 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:58) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ждут в течение дня: "Манолас поел в столовой" "Манолас сдал анализы" "Манолос недоволен, что нельзя применять допинг в России" и тд


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№13 Написал: SP-M (Сегодня, 11:54) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Кепончег УЕФА
Ему в зените, когда приглашали так и говорили: чувак, за три года в россии, ты заработаешь 900 000 000!!!!.... рррруууублей!!!


все правильно. рубль укреплять надо
Регистрация: 10.02.2017
№12 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:53) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: PanoV
Дурачок, в рублях она больше.

Курс привязанный. Условно, в 60 руб за 1 доллар. Грохнулся рубль до 90 руб за доллар, а он будет получать по курсу за 60.

На его месте так бы сделал абсолютно любой футболист, кроме "локомотивских" конечно, там у любого с экономикой, как у Тарасова.
Регистрация: 7.05.2017
№11 Написал: Trucha (Сегодня, 11:38) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Из рубрики когда админам нечего написать)
Регистрация: 4.08.2016
№10 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 11:38) #
  • +6
  •  (8)

Пусть получает в белорусских рубляХ))
Регистрация: 27.09.2015
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:36) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Рубли такие красивые, по ним историю изучать можно, в отличие от зеленых и розовых фантиков....к тому же их больше в пересчете smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:36) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Дурачок, в рублях она больше.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:36) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ему в зените, когда приглашали так и говорили: чувак, за три года в россии, ты заработаешь 900 000 000!!!!.... рррруууублей!!!


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 11:35) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
Цитата: Vladimirory
К этому могу добавить, что недавно нашел сайт с реальными дoговоpными играми! prokapper.com Уволился с работы и теперь зарабатываю с их помощью!

Уволился с работы, стал дебилом, срабатываешь рубль с поста под каждой записью?

Уволился с работы, жена с детьми ушла, друзья отвернулись, но рубль с поста чувак имеет)))))))
Регистрация: 22.08.2007
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:33) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
могу ему подсказать в москве пару пунктов с нормальным курсом, бггг)))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: Еленна Влас Краснодар (Сегодня, 11:32) #
  • -11
  •  (21)
Болеет за:
ЦСКА
Ну конечно.. Какой нормальный человек захочет получать эту нестабильную туалетную бумагу, которая за пару дней может обесцениться в 3-4 раза
Регистрация: 26.06.2017
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:30) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vladimirory
К этому могу добавить, что недавно нашел сайт с реальными дoговоpными играми! prokapper.com Уволился с работы и теперь зарабатываю с их помощью!

Уволился с работы, стал дебилом, зарабатываешь рубль с поста под каждой записью?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Vladimirory (Сегодня, 11:26) #
  • -11
  •  (15)

Сначала он опаздал на медосмотр! Сейчас зарплата в рублях! Что дальше!?!!К этому могу добавить, что недавно нашел сайт с реальными дoговоpными играми! prokapper.com Уволился с работы и теперь зарабатываю с их помощью!
Регистрация: 18.06.2017
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