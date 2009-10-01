Костас Манолас недоволен, что "Зенит" хочет платить ему зарплату в рублях

У защитника "Ромы" Костаса Маноласа, который в ближайшее время может перейти в "Зенит", есть вопросы к сине-бело-голубым по части зарплаты.26-летний футболист недоволен, что его доходы будут выплачиваться в рублях, передает журналист Джанлука Ди Марцио.Ранее сообщалось, что Манолас обойдется "Зениту" в 35 миллионов евро.