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Джанни Инфантино посетит матч между сборными Португалии и Чили

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит полуфинальную встречу Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили, которая пройдет в Казани, сообщает официальный сайт организации.

Встреча состоится сегодня в 21:00.
Теги: Инфантино Сборная Португалии Сборная Чили
Сегодня, 17:45
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