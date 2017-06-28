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40 855 зрителей посетили матч Португалия - Чили

На полуфинальном матче Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили присутствует 40 855 зрителей.

Встреча проходит на стадионе "Казань Арена", вместимость которого составляет 45 105 зрителей.
Теги: Сборная Португалии Сборная Чили
Сегодня, 22:36
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