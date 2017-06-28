Чи-чи-чи пе-наль-ти! Браво вытащил всё и втащил Чили в финал

Кубок конфедераций



1/2 финала



Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)



Португалия - Чили 0:0 (0:3 - по пенальти)

После просмотра серии пенальти стало ясно, почему португальцы больше хотели победить в основное время: в овертайме чемпионы Европы отскочили только из-за уснувших от скукоты матча видеоарбитров и магического каркаса ворот, в которые Клаудио Браво не дал забить ни одного пенальти.Не знаю как вас, а состав команды Сантуша на первый матч меня разочаровал: хотелось поглядеть на Андре и Бернарду Силв, но тогда тренер выпустил Нани с Куарежмой. Далее чемпион Европы начал использовать своих молодых звёзд, Силвы расположились рядом с Роналду, а Адриен – под ними. Потери Португалия понесла в защите: Пепе и Геррейру не могли помочь команде, в то время как Пицци использовал оптимальный состав. Ну а кто-то сомневался, что человек-машина Гари Медель восстановится?Германию в группе чилийцы подавили и прижали с первых минут, но поскольку это вылилось в не очень убедительный 2-й тайм, а соперник как команда сегодня был гораздо прочнее, ничего подобного мы не увидели. Начало получилось весёлым: две быстрые атаки, 2 великолепных паса лидеров Алексиса и Криштиану, два упущенных центрфорвардами Варгасом и Андре момента, два классных сэйва Патрисиу и Браво. В общем, простили друг друга.На чемпионате Европы Португалия без какого-либо зазрения совести отдавала мяч сопернику, но здесь и ставки не так высоки, и молодые звёзды атаки подросли, потому команда Сантуша довольно охотно шла вперёд, владела преимуществом и не давала ничего сделать чилийцам. Алексиса сопровождали двое, а спокойно посмотреть и отдать передачу полузащитники Пицци не могли даже в центральном круге.Впрочем, во второй половине тайма португальцы порой занимали выжидательную позицию и при случае выстреливали своим нападением вперёд.Слабым местом португальцев была зона левого защитника. Там и Геррейру не впечатлял, вот и Элизеу приходилось тяжело, поскольку Криштиану – не фанат оборонительной работы, а Исла – великолепный челнок, который непонятно что делает в «Кальяри». Вот в «Спартак» бы его к Лиге чемпионов…Из этой зоны дважды опасно ударил Арангис, но в обоих случаях в ворота не попал. Однако, в отличие от других соперников, Алексису и Видалю выходить на ударные позиции португальцы не давали, потому, наверное, и не пропустили до перерыва. Чилийцы с Криштиану тоже не церемонились, но грань не переходили: против Криштиану играли жёстко, резко, не поддаваясь на его танцы, но всякий раз отбирали мяч чисто.На Кубке Конфедераций играют в весёлый и задорный футбол – критиковать какую-то игру мне, по-моему, ещё не приходилось. Но в сегодняшнем 2-й тайме было больше полуфинала, чем Кубка Конфедераций. Даже в таком турнире в матче плей-офф команды ощущали ответственность за результат.Особенно разочаровали чилийцы, которые только в начале тайма отметились парой ударов Видаля, а уже за 20 минут до свистка об окончании основного времени начали перекатывать мяч и тянуть время. Не факт, что это только их воля: команда Пицци всегда сбавляет после перерыва, так произошло и на этот раз. Быть может, южноамериканская команда просто не чувствовала в себе сил идти вперёд.Португалия победить хотела больше, но отличную историю в овертаймах/сериях пенальти в этой паре имели не только чилийцы, потому Сантуш не ставил цели закончить все сейчас. Хотя он искал варианты: переходил на 4-4-2 с Андре и Роналду впереди, выпустил Куарежму и Нани вместо Силв, переведя Криштиану на позицию девятки. Но чилийцы не хотели пропускать и не пропустили. А забивать… Ну, выпустили они свежего Родригеса вместо Варгаса, однако до фронта атаки мяч всё равно не доводился, в остальном же Пицци не хотел рушить командную структуру. Замен-то оставалось целых 3 – в овертайме теперь добавляется четвёртая.Когда дело примерно полчаса катится к дополнительным получасам, ничего хорошего от дополнительного времени не жди. Дай Бог возникнет какой-нибудь завалящий моментик. Но у чилийцев на 96-й возник очень даже классный: Алексису дали пробить головой из центра штрафной. Как оказалось, Санчесу было можно – он всё же не Видаль.Португалии же не хватало фартового Эдера и кого-то более полезного, чем Андре Гомеш. Коллега Роман Герасимов в Твиттере провел отличную аналогию между игроком «Барселоны» и Александром Ерохиным.На 113-й минуте только что вышедший на замену (пока ещё не четвёртую, она состоялась позже) чилийский Сильва едва разорвал мирное течение игры к серии пенальти. Парень рванулся в штрафную и получил по ногам от Фонте, но поскольку видеоарбитры, как и половина телезрителей, уже успели уснуть, этот манёвр португальца остался безнаказанным.Сначала португальцев пожалели судьи, а затем к Фортуна не то что повернулась к ним лицом, а просто отдалась им вся без остатка. На 119-й минуте Видаль зарядил в штангу, а добивание Фернандеса не из офсайда отразила перекладина. В общем, чилийцы должны были настаивать на том, чтобы пенальти били в другие ворота, а не эти заколдованные.Однако Клаудио Браво удалось обратить их магическую силу на пользу своей команде. Вратарь, который по травме не играл в первых матчах турнира, а игры по ходу сезона пропускал из-за глупых ошибок, сыграл в серии пенальти неподражаемо.Конечно, тут помогли и болельщики – весь стадион болел за Чили. И грандиозный победный опыт - 2 серии пенальти в финалах с аргентинцами. Но чтобы португальцы, резонно сделавшие ставку на опытнейших и свежих Куарежму, Моутинью и Нани, не забили ни одного 11-метрового… Месси они хотя бы позволяли исполнить свою попытку, до Роналду очередь вовсе не дошла. В общем, Браво!: Патрисиу, Алвеш, Фонте, Элизеу, Седрик, Вилльям Карвалью, Андре Гомеш, (Мартинш, 119), Адриен Силва, (Моутиньо, 100), Бернарду Силва, (Куарежма, 82), Андре Силва, (Нани, 75), Роналду.Браво, Исла, (Фуэнсалида, 120), Медель, Хара, Арангис, Босежур, Видаль, Диас, Варгас, (Родригес, 86), Эрнандес, (Сильва, 115), Санчес.Хара, 28, Вилльям Карвалью, 31, Андре Силва, 43, Эрнандес, 51, Фонте, 97, Алвеш, 111, Седрик, 115