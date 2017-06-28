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Чи-чи-чи пе-наль-ти! Браво вытащил всё и втащил Чили в финал
После просмотра серии пенальти стало ясно, почему португальцы больше хотели победить в основное время: в овертайме чемпионы Европы отскочили только из-за уснувших от скукоты матча видеоарбитров и магического каркаса ворот, в которые Клаудио Браво не дал забить ни одного пенальти.
Засилье Силв
Не знаю как вас, а состав команды Сантуша на первый матч меня разочаровал: хотелось поглядеть на Андре и Бернарду Силв, но тогда тренер выпустил Нани с Куарежмой. Далее чемпион Европы начал использовать своих молодых звёзд, Силвы расположились рядом с Роналду, а Адриен – под ними. Потери Португалия понесла в защите: Пепе и Геррейру не могли помочь команде, в то время как Пицци использовал оптимальный состав. Ну а кто-то сомневался, что человек-машина Гари Медель восстановится?
Обмен любезностями
Германию в группе чилийцы подавили и прижали с первых минут, но поскольку это вылилось в не очень убедительный 2-й тайм, а соперник как команда сегодня был гораздо прочнее, ничего подобного мы не увидели. Начало получилось весёлым: две быстрые атаки, 2 великолепных паса лидеров Алексиса и Криштиану, два упущенных центрфорвардами Варгасом и Андре момента, два классных сэйва Патрисиу и Браво. В общем, простили друг друга.
Тут вам не там
На чемпионате Европы Португалия без какого-либо зазрения совести отдавала мяч сопернику, но здесь и ставки не так высоки, и молодые звёзды атаки подросли, потому команда Сантуша довольно охотно шла вперёд, владела преимуществом и не давала ничего сделать чилийцам. Алексиса сопровождали двое, а спокойно посмотреть и отдать передачу полузащитники Пицци не могли даже в центральном круге.
Впрочем, во второй половине тайма португальцы порой занимали выжидательную позицию и при случае выстреливали своим нападением вперёд.
Держите их!
Слабым местом португальцев была зона левого защитника. Там и Геррейру не впечатлял, вот и Элизеу приходилось тяжело, поскольку Криштиану – не фанат оборонительной работы, а Исла – великолепный челнок, который непонятно что делает в «Кальяри». Вот в «Спартак» бы его к Лиге чемпионов…
Из этой зоны дважды опасно ударил Арангис, но в обоих случаях в ворота не попал. Однако, в отличие от других соперников, Алексису и Видалю выходить на ударные позиции португальцы не давали, потому, наверное, и не пропустили до перерыва. Чилийцы с Криштиану тоже не церемонились, но грань не переходили: против Криштиану играли жёстко, резко, не поддаваясь на его танцы, но всякий раз отбирали мяч чисто.
А нас они попросили остаться
На Кубке Конфедераций играют в весёлый и задорный футбол – критиковать какую-то игру мне, по-моему, ещё не приходилось. Но в сегодняшнем 2-й тайме было больше полуфинала, чем Кубка Конфедераций. Даже в таком турнире в матче плей-офф команды ощущали ответственность за результат.
Особенно разочаровали чилийцы, которые только в начале тайма отметились парой ударов Видаля, а уже за 20 минут до свистка об окончании основного времени начали перекатывать мяч и тянуть время. Не факт, что это только их воля: команда Пицци всегда сбавляет после перерыва, так произошло и на этот раз. Быть может, южноамериканская команда просто не чувствовала в себе сил идти вперёд.
Португалия победить хотела больше, но отличную историю в овертаймах/сериях пенальти в этой паре имели не только чилийцы, потому Сантуш не ставил цели закончить все сейчас. Хотя он искал варианты: переходил на 4-4-2 с Андре и Роналду впереди, выпустил Куарежму и Нани вместо Силв, переведя Криштиану на позицию девятки. Но чилийцы не хотели пропускать и не пропустили. А забивать… Ну, выпустили они свежего Родригеса вместо Варгаса, однако до фронта атаки мяч всё равно не доводился, в остальном же Пицци не хотел рушить командную структуру. Замен-то оставалось целых 3 – в овертайме теперь добавляется четвёртая.
Так вот почему атаковала Португалия!
Когда дело примерно полчаса катится к дополнительным получасам, ничего хорошего от дополнительного времени не жди. Дай Бог возникнет какой-нибудь завалящий моментик. Но у чилийцев на 96-й возник очень даже классный: Алексису дали пробить головой из центра штрафной. Как оказалось, Санчесу было можно – он всё же не Видаль.
Португалии же не хватало фартового Эдера и кого-то более полезного, чем Андре Гомеш. Коллега Роман Герасимов в Твиттере провел отличную аналогию между игроком «Барселоны» и Александром Ерохиным.
На 113-й минуте только что вышедший на замену (пока ещё не четвёртую, она состоялась позже) чилийский Сильва едва разорвал мирное течение игры к серии пенальти. Парень рванулся в штрафную и получил по ногам от Фонте, но поскольку видеоарбитры, как и половина телезрителей, уже успели уснуть, этот манёвр португальца остался безнаказанным.
Сначала португальцев пожалели судьи, а затем к Фортуна не то что повернулась к ним лицом, а просто отдалась им вся без остатка. На 119-й минуте Видаль зарядил в штангу, а добивание Фернандеса не из офсайда отразила перекладина. В общем, чилийцы должны были настаивать на том, чтобы пенальти били в другие ворота, а не эти заколдованные.
Однако Клаудио Браво удалось обратить их магическую силу на пользу своей команде. Вратарь, который по травме не играл в первых матчах турнира, а игры по ходу сезона пропускал из-за глупых ошибок, сыграл в серии пенальти неподражаемо.
Конечно, тут помогли и болельщики – весь стадион болел за Чили. И грандиозный победный опыт - 2 серии пенальти в финалах с аргентинцами. Но чтобы португальцы, резонно сделавшие ставку на опытнейших и свежих Куарежму, Моутинью и Нани, не забили ни одного 11-метрового… Месси они хотя бы позволяли исполнить свою попытку, до Роналду очередь вовсе не дошла. В общем, Браво!
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Фонте, Элизеу, Седрик, Вилльям Карвалью, Андре Гомеш, (Мартинш, 119), Адриен Силва, (Моутиньо, 100), Бернарду Силва, (Куарежма, 82), Андре Силва, (Нани, 75), Роналду.
Чили: Браво, Исла, (Фуэнсалида, 120), Медель, Хара, Арангис, Босежур, Видаль, Диас, Варгас, (Родригес, 86), Эрнандес, (Сильва, 115), Санчес.
Предупреждения: Хара, 28, Вилльям Карвалью, 31, Андре Силва, 43, Эрнандес, 51, Фонте, 97, Алвеш, 111, Седрик, 115
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Засилье Силв
Не знаю как вас, а состав команды Сантуша на первый матч меня разочаровал: хотелось поглядеть на Андре и Бернарду Силв, но тогда тренер выпустил Нани с Куарежмой. Далее чемпион Европы начал использовать своих молодых звёзд, Силвы расположились рядом с Роналду, а Адриен – под ними. Потери Португалия понесла в защите: Пепе и Геррейру не могли помочь команде, в то время как Пицци использовал оптимальный состав. Ну а кто-то сомневался, что человек-машина Гари Медель восстановится?
Обмен любезностями
Германию в группе чилийцы подавили и прижали с первых минут, но поскольку это вылилось в не очень убедительный 2-й тайм, а соперник как команда сегодня был гораздо прочнее, ничего подобного мы не увидели. Начало получилось весёлым: две быстрые атаки, 2 великолепных паса лидеров Алексиса и Криштиану, два упущенных центрфорвардами Варгасом и Андре момента, два классных сэйва Патрисиу и Браво. В общем, простили друг друга.
Тут вам не там
На чемпионате Европы Португалия без какого-либо зазрения совести отдавала мяч сопернику, но здесь и ставки не так высоки, и молодые звёзды атаки подросли, потому команда Сантуша довольно охотно шла вперёд, владела преимуществом и не давала ничего сделать чилийцам. Алексиса сопровождали двое, а спокойно посмотреть и отдать передачу полузащитники Пицци не могли даже в центральном круге.
Впрочем, во второй половине тайма португальцы порой занимали выжидательную позицию и при случае выстреливали своим нападением вперёд.
Держите их!
Слабым местом португальцев была зона левого защитника. Там и Геррейру не впечатлял, вот и Элизеу приходилось тяжело, поскольку Криштиану – не фанат оборонительной работы, а Исла – великолепный челнок, который непонятно что делает в «Кальяри». Вот в «Спартак» бы его к Лиге чемпионов…
Из этой зоны дважды опасно ударил Арангис, но в обоих случаях в ворота не попал. Однако, в отличие от других соперников, Алексису и Видалю выходить на ударные позиции португальцы не давали, потому, наверное, и не пропустили до перерыва. Чилийцы с Криштиану тоже не церемонились, но грань не переходили: против Криштиану играли жёстко, резко, не поддаваясь на его танцы, но всякий раз отбирали мяч чисто.
А нас они попросили остаться
На Кубке Конфедераций играют в весёлый и задорный футбол – критиковать какую-то игру мне, по-моему, ещё не приходилось. Но в сегодняшнем 2-й тайме было больше полуфинала, чем Кубка Конфедераций. Даже в таком турнире в матче плей-офф команды ощущали ответственность за результат.
Особенно разочаровали чилийцы, которые только в начале тайма отметились парой ударов Видаля, а уже за 20 минут до свистка об окончании основного времени начали перекатывать мяч и тянуть время. Не факт, что это только их воля: команда Пицци всегда сбавляет после перерыва, так произошло и на этот раз. Быть может, южноамериканская команда просто не чувствовала в себе сил идти вперёд.
Португалия победить хотела больше, но отличную историю в овертаймах/сериях пенальти в этой паре имели не только чилийцы, потому Сантуш не ставил цели закончить все сейчас. Хотя он искал варианты: переходил на 4-4-2 с Андре и Роналду впереди, выпустил Куарежму и Нани вместо Силв, переведя Криштиану на позицию девятки. Но чилийцы не хотели пропускать и не пропустили. А забивать… Ну, выпустили они свежего Родригеса вместо Варгаса, однако до фронта атаки мяч всё равно не доводился, в остальном же Пицци не хотел рушить командную структуру. Замен-то оставалось целых 3 – в овертайме теперь добавляется четвёртая.
Так вот почему атаковала Португалия!
Когда дело примерно полчаса катится к дополнительным получасам, ничего хорошего от дополнительного времени не жди. Дай Бог возникнет какой-нибудь завалящий моментик. Но у чилийцев на 96-й возник очень даже классный: Алексису дали пробить головой из центра штрафной. Как оказалось, Санчесу было можно – он всё же не Видаль.
Португалии же не хватало фартового Эдера и кого-то более полезного, чем Андре Гомеш. Коллега Роман Герасимов в Твиттере провел отличную аналогию между игроком «Барселоны» и Александром Ерохиным.
На 113-й минуте только что вышедший на замену (пока ещё не четвёртую, она состоялась позже) чилийский Сильва едва разорвал мирное течение игры к серии пенальти. Парень рванулся в штрафную и получил по ногам от Фонте, но поскольку видеоарбитры, как и половина телезрителей, уже успели уснуть, этот манёвр португальца остался безнаказанным.
Сначала португальцев пожалели судьи, а затем к Фортуна не то что повернулась к ним лицом, а просто отдалась им вся без остатка. На 119-й минуте Видаль зарядил в штангу, а добивание Фернандеса не из офсайда отразила перекладина. В общем, чилийцы должны были настаивать на том, чтобы пенальти били в другие ворота, а не эти заколдованные.
Однако Клаудио Браво удалось обратить их магическую силу на пользу своей команде. Вратарь, который по травме не играл в первых матчах турнира, а игры по ходу сезона пропускал из-за глупых ошибок, сыграл в серии пенальти неподражаемо.
Конечно, тут помогли и болельщики – весь стадион болел за Чили. И грандиозный победный опыт - 2 серии пенальти в финалах с аргентинцами. Но чтобы португальцы, резонно сделавшие ставку на опытнейших и свежих Куарежму, Моутинью и Нани, не забили ни одного 11-метрового… Месси они хотя бы позволяли исполнить свою попытку, до Роналду очередь вовсе не дошла. В общем, Браво!
Кубок конфедераций
1/2 финала
Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)
Португалия - Чили 0:0 (0:3 - по пенальти)
1/2 финала
Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)
Португалия - Чили 0:0 (0:3 - по пенальти)
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Фонте, Элизеу, Седрик, Вилльям Карвалью, Андре Гомеш, (Мартинш, 119), Адриен Силва, (Моутиньо, 100), Бернарду Силва, (Куарежма, 82), Андре Силва, (Нани, 75), Роналду.
Чили: Браво, Исла, (Фуэнсалида, 120), Медель, Хара, Арангис, Босежур, Видаль, Диас, Варгас, (Родригес, 86), Эрнандес, (Сильва, 115), Санчес.
Предупреждения: Хара, 28, Вилльям Карвалью, 31, Андре Силва, 43, Эрнандес, 51, Фонте, 97, Алвеш, 111, Седрик, 115
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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