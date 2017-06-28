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Клаудио Браво - лучший игрок матча Португалия - Чили

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка конфедераций c командой Португалии, получив приз BUD AF Man of the Match.

34-летний футболист стал главным героем серии послематчевых пенальти, отразив три удара соперника.
Теги: Браво Сборная Чили Сборная Португалии
Вчера, 23:47
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