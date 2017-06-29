Оливье Жиру не планирует покидать "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что в летнее трансферное окно не покинет клуба."Сообщения о моем уходе - это слухи. Мы строим новую сильную команду и я часть этого проекта", - написал Жиру в твиттере.В минувшем сезоне Жиру сыграл за "Арсенал" 40 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.