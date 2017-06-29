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Оливье Жиру не планирует покидать "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что в летнее трансферное окно не покинет клуба.

"Сообщения о моем уходе - это слухи. Мы строим новую сильную команду и я часть этого проекта", - написал Жиру в твиттере.

В минувшем сезоне Жиру сыграл за "Арсенал" 40 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.
Теги: Жиру Арсенал
Сегодня, 00:21
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