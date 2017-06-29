Артуро Видаль: Браво заявил перед серией, что собирается отбить 2-3 пенальти

Футболист сборной Чили Артуро Видаль поделился впечатлениями после победы над Португалией в полуфинале Кубка Конфедераций.– Клаудио – один из лучших вратарей мира. Перед серией пенальти он заявил, что он собирается отбить 2-3 удара, что он и сделал. Это невероятно.– Мы, как и всегда, доказали, что в сложные моменты мы великолепны, показываем свои единство. Это чилийское сердце, плоды всех наших стараний.– Нам надо отдохнуть и ждать любого из двух оппонентов. И Мексика, и Германия – сложные соперники.Мы хотим оставить Чили на первых местах мирового рейтинга. Мы хотим оставить свой след в истории страны, за которую я всегда готов отдать жизнь. Мы хотим стать чемпионами, а потом отобраться на чемпионат мира и вернуться в Россию на следующий год, – передаёт слова Видаля корреспондентИван Долинин.