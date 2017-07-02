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Сборная Германии в финале Кубка Конфедераций обыграла Чили
В финальном матче Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге сборная Германии одержала победу над командой Чили.
Кубок конфедераций
Финал
Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)
Чили - Германия 0:1
Гол: Штиндль, 20.
Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Босежур, Арангис (Сагаль, 81), Диас (Валенсия, 53), Видаль, Эрнандес, Санчес, Варгас (Пуч, 81).
Германия: тер Штеген, Мустафи, Хектор, Гинтер, Рюдигер, Руди, Киммих, Дракслер, Горецка (Зюле, 90+1), Штиндль, Вернер (Джан, 79).
Предупреждения: Киммих, 59, Видаль, 59, Хара, 65, Варгас, 76, Джан, 90, Браво, 90, Руди, 90+2.
Кубок конфедераций
Финал
Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)
Чили - Германия 0:1
Гол: Штиндль, 20.
Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Босежур, Арангис (Сагаль, 81), Диас (Валенсия, 53), Видаль, Эрнандес, Санчес, Варгас (Пуч, 81).
Германия: тер Штеген, Мустафи, Хектор, Гинтер, Рюдигер, Руди, Киммих, Дракслер, Горецка (Зюле, 90+1), Штиндль, Вернер (Джан, 79).
Предупреждения: Киммих, 59, Видаль, 59, Хара, 65, Варгас, 76, Джан, 90, Браво, 90, Руди, 90+2.
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