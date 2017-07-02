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Сборная Германии в финале Кубка Конфедераций обыграла Чили

В финальном матче Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге сборная Германии одержала победу над командой Чили.

Кубок конфедераций

Финал

Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)

Чили - Германия 0:1

Гол: Штиндль, 20.

Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Босежур, Арангис (Сагаль, 81), Диас (Валенсия, 53), Видаль, Эрнандес, Санчес, Варгас (Пуч, 81).

Германия: тер Штеген, Мустафи, Хектор, Гинтер, Рюдигер, Руди, Киммих, Дракслер, Горецка (Зюле, 90+1), Штиндль, Вернер (Джан, 79).

Предупреждения: Киммих, 59, Видаль, 59, Хара, 65, Варгас, 76, Джан, 90, Браво, 90, Руди, 90+2.
Теги: Сборная Германии Сборная Чили
Сегодня, 22:54
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21
(3)
№21 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Добрячок
Цитата: Пивовед
Вы искренне верите, что Ван Бастен тогда целенаправленно бил по воротам


Из всех голов, забитых немцами в КК, гол в финале самый несуразный и некачественный. Такой дурной гол даже в обзоре КК показывать стыдно.


сударь, Вы придираетесь )))

ситуация, породившая голевую атаку немцев,- да, смешная, достойная нашей ФНЛ..
но то, как немцы ею распорядились, грамотно выскочив вдвоём на вратаря, не попав при этом в офсайд, и разыграли голевую, не оставив шансов вратарю, всячески пытавшемуся им помешать, и забили-таки гол, а не приласкали , например, штангу или воробьёв, - говорит как раз о мастерстве исполнителей.

об остальном пусть грустят чилийцы.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№20 Написал: Добрячок Россия (Сегодня, 23:18) #
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online

Цитата: Пивовед
Вы искренне верите, что Ван Бастен тогда целенаправленно бил по воротам


Из всех голов, забитых немцами в КК, гол в финале самый несуразный и некачественный. Такой дурной гол даже в обзоре КК показывать стыдно.
Регистрация: 14.09.2011
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Добрячок
Цитата: Пивовед
Цитата: Добрячок
качество ключевого гола смазывает итог финала

ну млин, это же футбол !

качество гола Ван Бастена не смазало у Вас впечатлений от финала ЧЕ88 ?


Гол Ван-Бастена был блестящим по качеству исполнения


Вы искренне верите, что Ван Бастен тогда целенаправленно бил по воротам ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№18 Написал: Добрячок Россия (Сегодня, 23:12) #
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online

Цитата: Пивовед
Цитата: Добрячок
качество ключевого гола смазывает итог финала

ну млин, это же футбол !

качество гола Ван Бастена не смазало у Вас впечатлений от финала ЧЕ88 ?


Гол Ван-Бастена был блестящим по качеству исполнения
Регистрация: 14.09.2011
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Деградация тевтонцев налицо...арийцы куевы


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Добрячок
качество ключевого гола смазывает итог финала

ну млин, это же футбол !

качество гола Ван Бастена не смазало у Вас впечатлений от финала ЧЕ88 ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№15 Написал: Добрячок Россия (Сегодня, 23:07) #
  • 0
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online

качество ключевого гола смазывает впечатление от финала
Регистрация: 14.09.2011
№14 Написал: ачуда (Сегодня, 23:03) #
  • +1
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Немцы выиграли за счет подленькой тактики фалов.
Регистрация: 1.02.2017
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:02) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Он_вам_не_димон
Что и требовалось доказать)
Кто там на Российскую Федерацию ставил?))))


Мутко : Мы всех порвём
(С)


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 23:02) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видаль троллил Смолова)))


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№11 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:00) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ожидаемо
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 23:00) #
  • -1
  •  (5)

Если бы не кривые ноги Чилийцев, наколотили бы мячей.
Регистрация: 2.03.2017
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:00) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Paolo_Di_Canio
Чилийцам не хватило центрального нападающего

Это да


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 23:00) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Что и требовалось доказать)
Кто там на Российскую Федерацию ставил?))))
Регистрация: 18.06.2017
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:59) #
  • +4
  •  (6)
online

Перед кубком в опросе я поставил на немцев, но болел за Чили, всё же они играли сердцем, в отличие от рациональных немцев.. Но..
Жаль чилийцев, очень жаль.. Всё же у них большая разница между звёздами и остальными.. Эх..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: vlees1 (Сегодня, 22:59) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чилийский Васин подарил победу Германии
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: Добрячок Россия (Сегодня, 22:57) #
  • +1
  •  (3)
online

Хоть счет и не по игре, но хороший урок всем: каждый момент вблизи твоих ворот чрезвычайно важен. Мяч, конечно, немцы забили на шару, но все по правилам.
Регистрация: 14.09.2011
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 22:57) #
  • -1
  •  (1)

Чилийцам не хватило центрального нападающего уровня Саласа/Саморано.
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: fsamat97 (Сегодня, 22:56) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Рубин»
жалко, что глупый гол решил исход финала
Регистрация: 9.10.2016
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:56) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Котик оказался прав. Немцы хорошо сыграли. Класс есть класс.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:55) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
... а побеждают немцы (С)


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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