Das ist Dias. Чилийцы проиграли Германии

Кубок конфедераций



Финал



Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)



Чили - Германия 0:1



Гол: Штиндль, 20.

Благодаря роковой ошибке Марсело Диаса и не по годам зрелой и прагматичной игре сборная Германии получила статус хоккейной сборной Канады в футболе: даже не привозя на второстепенный турнир основной состав она оказалась сильнее всех. В том числе и чилийцев, которые не смогли взять трофей третье лето подряд.На групповой стадии чилийцы поразили Германию высоким прессингом и уже на 6-й минуте вынудили Мустафи фатально ошибиться. В этот раз команда Лёва оказалась лучше готова к стартовому натиску соперника и сумела не пропустить, хотя имела на то шансы. Отборы на чужой половине поля чилийцы совершали постоянно, опасные моменты у ворот Тер Штегена возникали. Безумно хорош был Видаль – человек, находивший острейшие варианты в любой ситуации. Даже когда, казалось, атака застопорилась, он дождался второй волны в лице Арангиса и исполнил передачу на его врывание гениально.Немцы не плыли так, как в 1-м матче, так как по ходу турнира набрались опыта, стали сильнее как команда и уже знали, чего ожидать. Но каких-то комплиментов за разработку плана нейтрализации Лёв всё-таки не заслужил, поскольку чилийцы заслуживали гола и вполне могли его забить, а первую атаку Германия провела лишь на 14-й минуте.Колоссальный удар чилийцы получили на 20-й минуте, причём от своего же игрока. Немцы воспользовались оружием команды Пицци – высоким прессингом, и накрыли Марсело Диаса, хотя за мгновение до того Гари Медель вроде бы закончил контрвыпад своим перехватом. Стоит отметить, что здесь сработало решение Лёва всё же сыграть в 2 нападающих, которых он выставлял не во всех матчах турнира. Сыграй впереди один Вернер без Штиндля, такой гол мог и не случиться.Пропущенный мяч, конечно, не был концом света, но потрясающий чилийский настрой он явно сбил, а сил со временем не прибавлялось. В 1-м матче южноамериканцы пропустили от Штиндля нелогичный гол, во 2-м это повторилось. Команда Пицци после 20-й минуты демонстрировала свои лучшие образцы эпизодами.Конечно, Видаль не разучился раздавать гениальные передачи, а Исла – забегать под них. Но в исполнении Диаса и Эрнандеса следовали какие-то полные обиды и боли длинные забросы вперёд. Ни одна из верховых подач и близко не летела на голову Видалю – единственному, кто мог выиграть что-то вверху.Самое страшное – чилийцы продолжили привозить. Ошибки не стали фатальными лишь потому, что Меделя спас офсайд, а Хару – Клаудио Браво, нейтрализовавший выход Горецки. Таким образом, в 1-м тайме накосорезили все игроки центральной оборонительной оси. И всё-таки чилийцы могли отыграться, если бы Диас и Арангис не пролетали мимо мяча в самый нужный момент, а Алексис хотя бы попадал по мячу на добивании.Сборная Чили всегда начинает очень энергозатратно, потому неизбежно сбавляет во вторых таймах. Первая игра с Германией – тому наглядное доказательство. Поэтому ждать от Чили того же огня не стоило. Немцы небезосновательно рассчитывали на контратаки и выглядели в них острее, чем чилийцы, которые потеряли свой культ быстро и точного расставания с мячом. Теперь чилийская передача вперёд обычно не отрезала нескольких немцев, а обрезала «ла роху» или являлась бесперспективной подачей верхом. Особенно бесперспективной она выглядела, когда её делал Видаль. Даже он не может навесить на самих себя.Кубок Конфедераций опровергает этот статус на протяжении последних двух недель, но финалисты решили вообще не оставить никаких вопросов. Конфликт Киммиха с Браво, воспитательная беседа Видаля с одноклубником, месть Киммиху, локоть Гонсало Хары в челюсти Вернера, стычка с Джаном в концовке – градус борьбы явно перешёл грань, а футбола стало заметно меньше, что работало на немцев. А вот видеоповтор сыграл с одной стороны за них (Хара не остался безнаказанным), с другой – против (всё-таки выдать Харе прямую красную у Мажича повод был). Но соглашусь с арбитром – ломать игру всё же не стоило.Другое дело – я до сих пор не понимаю, зачем перед мониторами сидят 3 арбитра, если главный всё равно бегает смотреть эпизоды сам и тратит на это игровое время?И всё-таки сборная Чили собралась и сумела во 2-м тайме запомниться не только кроссами и локтями, но и остротой. С 70-й минуты в игру команду Пицци эпизодически возвращался короткий пас, а результат едва не сделал дуэт вышедший на замену парней. Тер Штеген ждал, что мяч прилетит к нему, но Пуч оказался расторопнее и как-то успел отбросить его на промазавшего мимо ворот Сагала. Великолепный момент после падения Алексиса имел Видаль, но вложил в удар больше силы, чем нужно. За старание, за характер чилийцы, безусловно, заслужили похвалы. Да и играли они не хуже Германии. Но нельзя же выигрывать финалы 3-й год подряд!Зато, как показывает Германия, можно выиграть 2 финала за 2 дня. Вчера другая, ещё более молодая их команда выиграла молодёжный Евро, ну а теперь Йоахиму Лёву предстоит подумать, кто из сегодняшнего состава (а, может, и из молодёжного) будет добывать Кубок мира через год.: Браво, Исла, Медель, Хара, Босежур, Арангис (Сагаль, 81), Диас (Валенсия, 53), Видаль, Эрнандес, Санчес, Варгас (Пуч, 81).: тер Штеген, Мустафи, Хектор, Гинтер, Рюдигер, Руди, Киммих, Дракслер, Горецка (Зюле, 90+1), Штиндль, Вернер (Джан, 79).: Киммих, 59, Видаль, 59, Хара, 65, Варгас, 76, Джан, 90, Браво, 90, Руди, 90+2.