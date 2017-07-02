"Зенит": поздравляем сборную Германии с первым трофеем на стадионе "Санкт-Петербург". Следующий будет наш

"Зенит" поздравил сборную Германии, которая победила команду Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017."Поздравляем сборную Германии с первым трофеем на стадионе "Санкт-Петербург". Следующий будет наш!", - говорится в твиттере "Зенита".