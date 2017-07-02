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"Зенит": поздравляем сборную Германии с первым трофеем на стадионе "Санкт-Петербург". Следующий будет наш

"Зенит" поздравил сборную Германии, которая победила команду Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017.

"Поздравляем сборную Германии с первым трофеем на стадионе "Санкт-Петербург". Следующий будет наш!", - говорится в твиттере "Зенита".
Сегодня, 23:11
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№5 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 23:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
самое главное- что ПЕРВЫМ Чемпионом на этом стадионе стал московский Спартак.

все последующие чемпионы- останутся только Следующими.

Ты ***ый?Риторический вопрос


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
хай гитлер ё6ать


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
самое главное- что ПЕРВЫМ Чемпионом на этом стадионе стал московский Спартак.

все последующие чемпионы- останутся только Следующими.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 23:19) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
И эти уепки примазались.
Регистрация: 20.05.2017
№1 Написал: vlees1 (Сегодня, 23:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Болото уже забыло кто выиграл 1 трофей на их распилке))
Регистрация: 13.05.2017
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