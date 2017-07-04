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Андер Эррера попал в сферу интересов "Барселоны"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера может стать игроком "Барселоны", сообщает Sport.es.

Однако, наставник "МЮ" главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не шибко настроен отпускать хавбека. Трансфер игрока может обойтись "Барселоне" в 68 миллионов евро.
Теги: Эррера Манчестер Юнайтед Барселона Трансферы
Сегодня, 00:55
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